Николь Кидман, Эмили Блант и другие звезды, которые страдали заиканием, а вы и не знали
Причиной заикания является чрезмерное возбуждение речевого и эмоционального центра головного мозга. Это оказывает серьезное влияние на самооценку и взаимодействие с другими. Чем больше человек заикается, тем больше волнуется, и от этого ему еще сложнее произнести что-нибудь.
Среди знаменитостей немало тех, у кого в детстве, а то и во взрослом возрасте были проблемы с речью. Одним из них удалось навсегда преодолеть заикание, а другие обратили это в эффектную особенность. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.
1. Мэрилин Монро
Американская киноактриса, модель и певица Мэрилин Монро имела манеру говорить с придыханием. Так она боролась с заиканием. Дефектолог посоветовал артистке шире раскрывать рот и произносить слова с легкой хрипотцой, чтобы лучше управлять своим произношением. Этот секрет помог Мэрилин построить успешную карьеру. К сожалению, во время съемок картины "Что-то должно случиться" (последняя в ее карьере) заикание вернулось. Кинозвезда была убеждена, что это из-за стрессов и проблем в личной жизни.
2. Эмили Блант
Английская актриса Эмили Блант заикалась с 7 до 14 лет. В 12 ситуация ухудшилась настолько, что будущая кинозвезда почти не говорила. Справиться с дефектом ей помог учитель. Он пригласил Эмили сыграть роль в пьесе. Ей это понравилось. Девушка проявила артистизм в школе, а позже решила стать профессиональной актрисой. Постоянное чтение сценариев вслух помогли навсегда избавиться от заикания.
3. Джулия Робертс
Американская киноактриса и продюсер Джулия Робертс получила заикание по наследству. Раньше от этого страдали мама, отец и родной брат. Избавиться от дефекта помогла мачеха. Она часто ставила домашние спектакли с участием всей семьи, и это сработало.
4. Николь Кидман
Американская актриса, певица и продюсер Николь Кидман тоже в детстве заикалась. Поэтому была очень застенчивой и боялась общаться со сверстниками. Девочку родители отдали на занятия в балетную студию, где она показала отличный актерский талант. Вскоре начала заниматься с логопедами, которые помогли исправить дефект.
5. Кайли Миноуг
Австралийская поп-певица, автор песен и актриса Кайли Миноуг росла очень застенчивым ребенком и тяжело заводила друзей. Причина – заикание. По рекомендации логопеда девушка начала петь. И это помогло ей навсегда забыть о проблемах с речью.
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