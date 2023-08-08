Анджелина Джоли, Ким Кардашьян и другие знаменитости, которые специально нанимали папарацци в собственных целях

Папарацци ради эксклюзивных фото готовы на все. Гонятся за знаменитостями на авто, врываются в их частные домовладения или поджидают на улице.

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Неудивительно, почему их так ненавидят звезды. Но не все. Есть те, кто использует фоторепортеров в своих целях. Заблаговременно договариваются о том, какими должны быть "случайные" кадры. Все для того, чтобы создать в сети "правильный" имидж: добропорядочная мама гуляет со своей дочерью или, например, влюбленные мило обнимаются в кафе. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

Анджелина Джоли

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли в 2000 году имела не лучшую репутацию. Она встречалась с актером Тимоти Гаттоном, и параллельно крутила роман с актером Билли Бобом Торнтоном, который был обручен с другой. Некоторое время любовники опровергали слухи, а потом начали носить на шеях медальоны с кровью друг друга, и поженились.

В 2002 пара усыновила ребенка из Камбоджи – семимесячного Мэддокса Шивана. Тогда Анджелина договорилась с папарацци, чтобы те сделали несколько фото с ее ребенком. Так она хотела дать новый инфоповод для СМИ: чтобы писали о любящей матери, заботящейся о своем ребенке. Не знаем, сработал ли этот "трюк" тогда. Но сейчас многодетная Джоли закрепила за собой этот статус.

Ким Кардашьян

Американская телевизионная звезда, модель и актриса Ким Кардашьян благодаря папарацци смогла стать не просто известной, а узнаваемой во всем мире. Она частенько звонила по телефону фоторепортерам, чтобы сообщить, куда планирует пойти и во сколько. Прямо намекала на то, чтобы ее "случайно" сфотографировали. Особенно Ким злоупотребляла этим во время брака с американским рэпером и продюсером Канье Уэстом.

Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт в 2016 году поссорилась с Канье Уэстом. Тогда рэпер выпустил трек Famous, где говорит, что теперь может заняться с Тейлор сексом, поскольку сделал ее знаменитой. Очевидно, эти слова возмутили звезду, о чем она не смолчала. Есть информация, что девушка заранее знала о "грязных" строках из песни, но решила это использовать как черный пиар. Как бы там ни было, а действия Канье оправдать невозможно.

В этот конфликт вмешивались разные знаменитости, так что история быстро набирала обороты. В результате Тейлор решила переключить внимание СМИ на ее роман с английским актером Томом Гиддлстоном. Для этого просила папарацци сделать снимки, которые отнюдь не были случайными.

Райан Рейнольдс

Канадский актер кино и телевидения Райан Рейнольдс использовал папарацци в коммерческих целях. Он подписывал контракты с компаниями, чьи продукты должен пиарить. К примеру, быстрое питание от Burger King или йогурты Chobani. А папарацци подговаривал, чтобы те фотографировали его в момент трапезы или во время прогулки с фирменными пакетами. Интересный маркетинг.

Ранее OBOZREVATEL писал о Дуэйне Джонсоне, Джеки Чане и других знаменитостях, попавших в Книгу рекордов Гиннеса.

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