Мэр Вильнюса жестко отреагировал на выступление российской группы в Литве и призвал искоренить 'мягкую силу Кремля'

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас резко отреагировал на запланированный концерт российской группы, которая базируется и была создана в Украине, "Нэнси" в столице Литвы. Политик заявил, что выступления артистов, которые якобы продолжают гастролировать в России после начала полномасштабной войны против Украины (хотя официально с 2022 года таких концертов не происходило), являются проявлением "мягкой силы Кремля" и должны быть запрещены.

В своем посту в Facebook мэр подчеркнул, что считает ситуацию очевидной. По его словам, исполнителям, которые зарабатывают рубли на концертах в России, не должно быть места для выступлений в Литве.

Речь идет о концерте группы, который должен состояться 18 марта в Вильнюсе. Бенкунскас призвал государственные институты ужесточить законодательство, чтобы не допустить выступлений артистов, связанных с российским культурным рынком.

"Кажется, это вполне логично: если ты зарабатываешь деньги, играя в России, то в Вильнюсе и Литве тебе нечего делать. Когда было нужно, мы быстро построили стену от гибридной атаки Лукашенко – может, построим ее и от мягкой силы Кремля? Пока что наша защита в этом месте, в лучшем случае, – электрический забор со слабым напряжением", – высказался мэр.

Политик также отметил, что уже несколько месяцев поднимает вопрос о законодательном запрете выступлений артистов, которые после 24 февраля 2022 года продолжили гастролировать в России или Беларуси. По его словам, соответствующие предложения были переданы в литовский парламент и правительство, однако пока не дали результата.

"Я говорю об этом уже несколько месяцев, мы даже подготовили поправку к закону и попросили Сейм и правительство взяться за работу. К сожалению, пока, похоже, наша просьба просто попала в спам. Я не вижу результатов", – заявил мэр.

Бенкунскас подчеркнул, что его позиция заключается не только в критике ситуации, но и в предложении конкретных решений. По его словам, законодатели должны самостоятельно взять на себя ответственность за принятие изменений, которые позволят ограничить деятельность артистов, связанных с российским рынком.

Ранее Бенкунскас также выступал за ограничение въезда в Литву для отдельных российских артистов. В частности, он предлагал запретить приезд в страну рэперу Morgenshtern, которого в России внесли в реестр "иностранных агентов".

Как сообщал OBOZ.UA, композитор родом из Донбасса Анатолий Бондаренко, который в свое время основал "Нэнси", не считает российского диктатора Путина виновным в войне в Украине. Лидер коллектива продолжает петь и общаться на русском языке, живя и работая в Киеве.

