'Меня списали'. 50-летний Назар Заднепровский озвучил диагноз, из-за которого не может воевать

Украинский актер театра, кино и дубляжа Назар Заднепровский признался, что непригоден к службе в армии из-за серьезных проблем со здоровьем. 50-летний артист рассказал, что почти 20 лет живет с сахарным диабетом, а это является весомой причиной для отсутствия мобилизации, хотя подобные случаи уже были.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному Культура". Почти все эти 20 лет Заднепровский принимает инсулин (есть возможность жить с диабетом, попивая таблетки). По его словам, именно этот диагноз стал причиной того, что его официально списали с воинского учета.

Заднепровский рассказал, что заболевание дало серьезные осложнения еще на начальном этапе. Он вспомнил период, когда из-за критически высокого уровня сахара попал в реанимацию Центрального военного госпиталя, где врачи фактически спасали ему жизнь. Тогда, по словам актера, он резко похудел и находился в тяжелом состоянии.

По словам актера, в этот период его поддерживал Богдан Ступка, который в то время лежал под капельницами в больнице "Феофания".

В частности, актер вспомнил, что в 2017 году его снова вызвали в военкомат из-за потери части архивных документов. Несмотря на то, что он уже имел статус непригодного, ему пришлось повторно проходить медицинскую комиссию. Заднепровский отметил, что прямо во время осмотра измерял уровень сахара и колол инсулин.

"Меня вызывают в военкомат и говорят – проходите комиссию. А я говорю, что меня же списали, у меня сахарный диабет. В ответ: "У нас нет документов на вас. Проходите комиссию". Я прошел снова комиссию, при них мерил сахар, колол инсулин. Меня в 2017-м просто списали", – отметил актер.

Назар Заднепровский добавил, что сейчас имеет все необходимые документы, подтверждающие его непригодность к службе. Соответствующая информация также отображается в приложении "Резерв+", где указано, что он списан с воинского учета.

