'Меня бросили умирать': звезда 'МастерШефа' шокировал историей, как его похитили и пытали

Шеф-повар и многолетний судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл, почему на самом деле принял решение уехать из родной Колумбии. По словам телеведущего, на него жестоко напали на родине вскоре после того, как он открыл свой первый бизнес, и едва не лишили жизни.

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Знаменитость жил в городе Медельин в разгар войны наркобарона Пабло Эскобаро и столкнулся с преследованиями со стороны партизан, которые похитили его и пытали. Шеф-повар признался в интервью Маше Ефросининой, что пережив этот страшный опыт, понимает, как сложно сейчас украинцам.

"Меня похищали. Меня пытали. К сожалению, это не первая моя война. Но использую ли я это как повод сказать: "Я уже настрадался, теперь поживу для себя, не буду помогать Украине?" Нет. Наоборот, потому что я понимаю боль, которую мы все сейчас переживаем. Потому что я это уже проходил. Потому что меня пытали. Меня бросили умирать на обочине в Колумбии", – поделился звезда "МастерШефа".

Тогда Эктору Хименесу-Браво было всего 22 года и он открыл собственную кулинарную школу. По словам кулинара, в то время в Колумбии главными были партизаны, которые должны были бы быть на стороне гражданского населения, однако стали еще более коррумпированными, чем тогдашняя власть. Они похищали людей ради выкупа, контролировали бизнесы и требовали деньги.

"Меня похитили не из-за политических взглядов или из-за поддержки кого-то из политиков. Нет, я просто был молодым человеком с идеями, который пытался построить свое дело. Мне повезло заключить партнерство с Ассоциацией ресторанов Медальина. Они предоставили мне помещение для обучения и я проводил там занятия. Но кто-то подумал, что я зарабатываю много денег. Начались требования дать на исследование. А потом еще раз. Начались угрозы. В полицию не пойдешь, потому что это происходило постоянно и везде. Ты не понимал, прекратятся эти угрозы или нет", – рассказал эксперт кулинарного проекта.

По словам звездного шеф-повара, однажды он спокойно шел в академию, как вдруг его похитили. Эктора Хименеса-Браво жестоко избили и нанесли семь ножевых ранений в спину.

"Следующее, что помню, – я проснулся в больнице. Я не понимал, что произошло. Врачи сказали: "Тебя нашел таксист на обочине дороги". Меня бросили умирать. Я до сих пор не знаю, кто подобрал меня. В госпитале была полиция, рядом была семья. Я никогда об этом не говорил публично. Но именно поэтому я покинул Колумбию", – отметил кулинар, который после этого переехал в Канаду как политический беженец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал об ужасном поведении нардепа Тищенко за кулисами "МастерШефа".

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