Эктор Хименес-Браво рассказал об ужасном поведении нардепа Тищенко за кулисами 'МастерШефа': на него жаловались продюсеру

Звездный шеф-повар и многолетний судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво впервые публично заговорил о закулисных конфликтах, которые отравляли съемочный процесс. По его словам, работа с Николаем Тищенко, который до карьеры в политике был телеведущим шоу, превратилась в настоящее испытание для всей команды. Поведение Тищенко вызвало возмущение среди персонала, и сам Эктор неоднократно обращался с жалобами к продюсерам.

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В интервью Маше Ефросининой шеф-повар рассказал, что не имеет решающего влияния на состав судей, ведь все главные решения принимает канал. Однако его периодически привлекали к обсуждению потенциальных кандидатов, именно поэтому со скандальной персоной пришлось попрощаться.

"Чтобы быть судьей "МастерШеф", нужно быть как минимум шеф-поваром. Я высказывал свое мнение, что мне нравится, а что нет. Мы проводили кастинги с некоторыми из них. После кастинга я давал обратную связь, но в конце концов решение было за каналом", – объяснил Хименес-Браво.

Однако в случае с Тищенко ситуация была особенной: "Я много раз говорил: работать с Тищенко для меня было большим вызовом. Это раздражало. Это было ужасно. Его характер, его поведение, как он относился к персоналу. Я много раз обращался к продюсеру и говорил, что с ним очень трудно работать".

По словам Эктора, продюсеры знали о трудностях, и хотя он не ставил ультиматумов, в итоге Тищенко таки заменили.

Шеф-повар подчеркнул, что всегда действовал профессионально и не пытался влиять на кадровые решения из-за личных предпочтений. "Но при этом я никогда не вел себя как король. Не говорил: "Или вы его уволите, или я ухожу. Но они поняли, как трудно было работать всем с Тищенко и в конце концов его заменили", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что экс-судья "МастерШеф" Литвинова впервые назвала причину увольнения из шоу и рассказала о конфликтах с коллегами. Работу испортили также отношения с коллегами.

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