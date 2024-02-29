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Меладзе показал редкие фото 20-летней дочери Лии, которая поддерживает Украину и агитирует помогать ВСУ

Анна Кравчук
Шоу Oboz
3 минуты
711
Меладзе показал редкие фото 20-летней дочери Лии, которая поддерживает Украину и агитирует помогать ВСУ

Долгое время известный украинско-российский композитор, поэт-песенник и продюсер родом из Грузии Константин Меладзе не появлялся в информационном пространстве, однако 29 февраля наконец-то нарушил молчание. Поводом стал день рождения его дочери Лии от бывшей жены, украинки Яны Сумм. Музыкант поздравил своего уже взрослого ребенка с 20-летием, показав общее фото.

Также Меладзе опубликовал архивные снимки дочери и оставил к ним трогательную подпись. Пост появился в Instagram композитора, который имеет "неоднозначную" позицию по отношению к террористической войне в Украине, в отличие, кстати, от самой Лии.

Так, музыкант показал общий с дочерью кадр, на котором он смотрит на нее полным любви взглядом.

Меладзе показал редкие фото 20-летней дочери Лии, которая поддерживает Украину и агитирует помогать ВСУ

Другие фото – это портреты Лии, сделанные, по-видимому, в разные промежутки ее жизни.

Меладзе показал редкие фото 20-летней дочери Лии, которая поддерживает Украину и агитирует помогать ВСУ

"Лиюшка. 20", – лаконично подписал продюсер, оставив смайлик красного сердечка.

Меладзе показал редкие фото 20-летней дочери Лии, которая поддерживает Украину и агитирует помогать ВСУ

Как мы уже отметили, позиция Константина Меладзе по отношению к полномасштабному российскому вторжению остается, так сказать, неоднозначной. Сразу после 24 февраля он выложил в соцсетях черный квадрат с подписью "Нет войне", после чего, как сообщалось в СМИ, уехал из РФ. Впрочем, дальнейших шагов с осуждением агрессии России или слов в поддержку Украины не последовало.

Между тем, Лия Меладзе очень четкая в своих взглядах относительно войны на Родине. 28 февраля 2022-го она опубликовала содержательное сообщение, в котором выразила поддержку своему народу и заверила, что верит в победу.

Меладзе показал редкие фото 20-летней дочери Лии, которая поддерживает Украину и агитирует помогать ВСУ

"Украина, страна моей души и моего сердца, моя родина, незаменима. Я горжусь своей национальностью. Не важно, где я буду, но я всегда с гордостью буду говорить о том, что я из той страны, где Карпатские горы, где море, где памятники, где родилось столько талантливых писателей, поэтов, художников, где самые добрые люди, где искренние улыбки, где самые веселые дедушки и бабушки, где интересная и увлекательная история", – писала, в частности, Лия.

Вдобавок она еще и спела песню Нины Матвиенко и Дмитрия Монатика "Цей день". После этого свои соцсети Лия продолжила вести на двух языках: украинском и английском. Судя по геолокациям девушки в постах, она находится в США. Вероятно, в Америке она получает высшее образование.

Меладзе показал редкие фото 20-летней дочери Лии, которая поддерживает Украину и агитирует помогать ВСУ

Кроме того, Лия агитирует донатить своих подписчиков, которых у нее около 28 тысяч, на помощь воинам ВСУ. В шапке профиля юной исполнительницы прикреплена ссылка, перейдя по которой, попадаешь на сайт фонда "Повернись живим", где тебе предлагают внести вклад на нужды защитников.

Меладзе показал редкие фото 20-летней дочери Лии, которая поддерживает Украину и агитирует помогать ВСУ

Как известно, популярной Лию сделал не влиятельный папа, а она сама. В начале 2022 года девушка стала одной из самых ярких участниц 12 сезона шоу "Голос країни" на 1+1. В тот момент ей было 17 лет. Юная певица рассказывала, как на ее появление на сцене вокального шоу отреагировал отец.

Как писал OBOZ.UA, ранее Лия рассказывала о своих отношениях с певицей Верой Брежневой, которая до недавнего времени была женой ее отца. По словам девочки, она с экс-мачехой не общалась.

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