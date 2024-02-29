Меладзе показал редкие фото 20-летней дочери Лии, которая поддерживает Украину и агитирует помогать ВСУ

Долгое время известный украинско-российский композитор, поэт-песенник и продюсер родом из Грузии Константин Меладзе не появлялся в информационном пространстве, однако 29 февраля наконец-то нарушил молчание. Поводом стал день рождения его дочери Лии от бывшей жены, украинки Яны Сумм. Музыкант поздравил своего уже взрослого ребенка с 20-летием, показав общее фото.

Также Меладзе опубликовал архивные снимки дочери и оставил к ним трогательную подпись. Пост появился в Instagram композитора, который имеет "неоднозначную" позицию по отношению к террористической войне в Украине, в отличие, кстати, от самой Лии.

Так, музыкант показал общий с дочерью кадр, на котором он смотрит на нее полным любви взглядом.

Другие фото – это портреты Лии, сделанные, по-видимому, в разные промежутки ее жизни.

"Лиюшка. 20", – лаконично подписал продюсер, оставив смайлик красного сердечка.

Как мы уже отметили, позиция Константина Меладзе по отношению к полномасштабному российскому вторжению остается, так сказать, неоднозначной. Сразу после 24 февраля он выложил в соцсетях черный квадрат с подписью "Нет войне", после чего, как сообщалось в СМИ, уехал из РФ. Впрочем, дальнейших шагов с осуждением агрессии России или слов в поддержку Украины не последовало.

Между тем, Лия Меладзе очень четкая в своих взглядах относительно войны на Родине. 28 февраля 2022-го она опубликовала содержательное сообщение, в котором выразила поддержку своему народу и заверила, что верит в победу.

"Украина, страна моей души и моего сердца, моя родина, незаменима. Я горжусь своей национальностью. Не важно, где я буду, но я всегда с гордостью буду говорить о том, что я из той страны, где Карпатские горы, где море, где памятники, где родилось столько талантливых писателей, поэтов, художников, где самые добрые люди, где искренние улыбки, где самые веселые дедушки и бабушки, где интересная и увлекательная история", – писала, в частности, Лия.

Вдобавок она еще и спела песню Нины Матвиенко и Дмитрия Монатика "Цей день". После этого свои соцсети Лия продолжила вести на двух языках: украинском и английском. Судя по геолокациям девушки в постах, она находится в США. Вероятно, в Америке она получает высшее образование.

Кроме того, Лия агитирует донатить своих подписчиков, которых у нее около 28 тысяч, на помощь воинам ВСУ. В шапке профиля юной исполнительницы прикреплена ссылка, перейдя по которой, попадаешь на сайт фонда "Повернись живим", где тебе предлагают внести вклад на нужды защитников.

Как известно, популярной Лию сделал не влиятельный папа, а она сама. В начале 2022 года девушка стала одной из самых ярких участниц 12 сезона шоу "Голос країни" на 1+1. В тот момент ей было 17 лет. Юная певица рассказывала, как на ее появление на сцене вокального шоу отреагировал отец.

Как писал OBOZ.UA, ранее Лия рассказывала о своих отношениях с певицей Верой Брежневой, которая до недавнего времени была женой ее отца. По словам девочки, она с экс-мачехой не общалась.

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