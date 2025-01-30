'Эти фото – настоящее сокровище': Лилия Ребрик устроила оригинальную фотосессию 8-месячной дочери

Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала фотографии новой фотосессии самой маленькой, 8-месячной дочери Адель. Она похвасталась оригинальными снимками, где показала, как изменился ребенок с рождения.

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На каждом кадре, который телеведущая опубликовала в Instagram, она продемонстрировала сравнение в виде коллажа, где на верхнем фото Адель лишь через несколько дней после рождения, а на нижнем – в 8-месячном возрасте. Интересно, что на нескольких снимках рядом ставили маленькую подушку, чтобы сравнить, как вырос малыш.

Лилия Ребрик в шутливом стиле отметила, что фотосессия называлась "от новорожденной до "уже не сплю". Для этого события телеведущая выбрала для дочери 8 образов.

"Наша малютка Адель. От "newborn" к "уже не сплю". Эти фото для меня – настоящее сокровище. Оставлю эти невероятные фотографии здесь в память о том, как летит время... Это фантастическая идея! В одинаковых образах с разницей в 8 месяцев своего первого, столь важного года жизни!" – поделилась Лилия Ребрик.

Сеть умилила фотоподборка. Поэтому телеведущую забросали комплиментами как ее коллеги, так и подписчики.

"Уже вся страна влюблена в эту манюню-куколку! Аделька – звездочка! А какие эмоции! Глазики, улыбка! Цемики!"

"Бозееея! Какая бубусинка хорошая! Замечательная идея, насладилась просмотром".

"Милое солнышко, волшебный ангелочек!"

"Невероятно красивые фото. У меня только восторг, как такая маленькая кроха выдержала столько переодеваний".

"Ну такая она сладкая и кокетка".

Ранее OBOZ.UA писал, что Лилия Ребрик показала кинопробы своей 12-летней дочери и оценила ее актерские способности.

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