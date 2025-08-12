Массовое отравление во Львове: Госпродпотребслужба оштрафовала Кацурина и рассказала, что обнаружила во время проверки 'Китайского привета'

Во Львове Госпродпотребслужба оштрафовала на 48 тысяч гривен владельца ресторана "Китайский привет" Мишу Кацурина. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм, выявленные во время проверки заведения после громкого случая массового пищевого отравления.

Видео дня

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области, инспекцию проводили из-за официального сообщения Центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины о вспышке отравления среди посетителей ресторана. Специалисты установили, что в заведении были нарушения правил мытья и хранения инвентаря, неправильная организация хранения продуктов, отсутствие контроля температурных режимов, отсутствие маркировки и другие недостатки. Кроме этого, часть персонала работала без медицинских книжек.

"В ходе инспектирования установлено, что субъект хозяйствования нарушил установленные законодательством гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов", – говорится в сообщении ведомства. По результатам проверки на заведение наложена финансовая санкция в размере 48 тысяч гривен.

Напомним, 13 июля ресторан "Китайский привет" открылся во Львове, а уже через три дня десятки посетителей пожаловались на симптомы отравления. В больнице оказались 46 человек, а общее количество пострадавших – 118. После лабораторных исследований выяснилось: виноват десерт – сингапурский чизкейк с кремом на основе сырых яиц, который ели все пострадавшие. Температура его запекания не превышала 70°C, а это, как известно, недостаточно для уничтожения сальмонеллы.

Владелец заведения, который тоже попробовал тот же десерт и попал в больницу, признался: у двух поваров обнаружили сальмонеллез. Оба имели действительные медицинские книжки, но неизвестно, были ли они носителями или просто также стали жертвами инфицированного десерта. При этом часть команды еще не успела оформить медкнижки на момент открытия – Кацурин признает это своей ошибкой.

По данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Как ранее писал OBOZ.UA, в заведении началось эпидемиологическое расследование, в ходе которого специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали многочисленные нарушения санитарных норм в "Китайском привете". Их удалось исправить и уже 5 августа ресторан снова открыли для посетителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!