Маск раскритиковал "Одиссею" Нолана и пообещал создать "исторически точную" ИИ-версию фильма. Видео

Американский предприниматель, владелец социальной сети X Илон Маск утверждает, что искусственный интеллект Grok Imagine уже к концу 2026 года создаст альтернативу фильму Кристофера Нолана "Одиссея". Это будет "исторически точная" видеоверсия произведения Гомера, уверяет Маск.

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Миллиардер присоединился к критикам фильма Нолана из-за образа Елены Троянской. Свои взгляды и обещание, что ИИ создаст точную версию "Одиссеи", Маск изложил в своей сети.

Что говорит Маск

"До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм "Одиссея", который будет исторически точным и будет соответствовать произведению Гомера", – в частности, сказал Маск.

Так он прокомментировал уже "созданный" ИИ-ассистентом фрагмент фильма.

"Одиссея" – выдумка Гомера, поэтому утверждение миллиардера о создании "исторически точного" художественного произведения вызывает массу вопросов. Например, в произведении Гомера фигурируют циклопы. Однако как сделать "исторически точными" изображения циклопов, Маск никак не объясняет.

Очевидно, под "исторически точным" он подразумевает лишь образ, а точнее – цвет кожи Елены Троянской. В фильме Ноланда ее роль исполнила темнокожая Лупита Нионго.

"Лицемерие – это то, что беспокоит меня больше всего", – сказал по этому поводу сам Маск.

Кроме того, миллиардеру не понравился язык фильма. Маск не уточняет, на каком языке ИИ будет создавать свою версию фильма, однако в одном из комментариев в X предприниматель отметил, что готов выделить Мелу Гибсону 100 млн долларов на "Одиссею" на гомеровском греческом языке".

О чём речь

"Илиада" и "Одиссея" – два самых известных эпоса в мировой истории, которые приписываются греческому поэту Гомеру. Однако весьма противоречивым является то, что историки-энтузиасты пытались определить реальные места, которые могли послужить источником вдохновения для этих поэм.

Попытки найти события, описанные в поэмах, начались еще во времена античного мира Древней Греции и продолжаются до сих пор. Пять археологических открытий, проливающих свет на подлинность этих двух историй, смотрите здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, Маск планирует уже в 2028 году начать запуск до одного миллиона спутников, которые должны работать как космические центры обработки данных для систем искусственного интеллекта. Однако ряд ведущих североамериканских специалистов космической отрасли считает, что реализация такого замысла может обернуться финансовой катастрофой…

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