Маск хочет запустить миллион спутников для ИИ, но это может быть катастрофой – Forbes

Американский предприниматель Илон Маск планирует уже в 2028 году начать запуск до одного миллиона спутников, которые должны работать как космические центры обработки данных для систем искусственного интеллекта. Однако ряд ведущих североамериканских специалистов космической отрасли считает, что реализация такого замысла может обернуться финансовой катастрофой для SpaceX.

Такие оценки обнародовал журнал Forbes после интервью с американским инженером и основателем Mars Society Робертом Зубриным. Он считает, что запуск миллиона спутников для вычислений искусственного интеллекта может стоить около 2 триллионов долларов.

По словам Зубрина, если Маск действительно попытается реализовать этот замысел, то он рискует поставить под угрозу финансовую стабильность компании. Эксперт заявил, что проект напоминает фантастический сценарий и не имеет убедительного экономического обоснования.

Проект предусматривает создание огромной орбитальной группировки, которая будет обеспечивать работу ИИ-сервисов для миллиардов людей. В то же время эксперты отмечают, что нынешние технологии и расходы на запуск космических аппаратов делают подобную систему чрезвычайно дорогой по сравнению с наземными дата-центрами.

Космические амбиции

В качестве примера Зубрин привел программу Starlink. По его словам, SpaceX уже вывела на орбиту около 10 тысяч спутников широкополосной связи, а создание и запуск каждого такого аппарата обходятся примерно в 2 миллиона долларов.

Эксперт отметил, что использование аналогичных производственных и пусковых систем для запуска миллиона спутников потребует колоссальных затрат. По его оценкам, сумма может приблизиться к стоимости всей компании после возможного выхода на биржу.

В своем заявлении о будущем SpaceX Маск сообщил, что создание орбитальной сети дата-центров позволит поддерживать приложения на основе искусственного интеллекта и будет способствовать развитию многопланетной цивилизации. Предприниматель также заявил, что в перспективе космические вычисления могут стать дешевле наземных.

"Моя оценка заключается в том, что в течение двух-трех лет самый дешевый способ обеспечения вычислительных мощностей для искусственного интеллекта будет именно в космосе", – сказал Маск.

Впрочем Роберт Зубрин придерживается противоположного мнения. Он отмечает, что размещение современных моделей искусственного интеллекта на орбите будет значительно дороже использования традиционных дата-центров на Земле.

Сложный путь Starship

Важную роль в реализации замысла должна играть сверхтяжелая ракета Starship. Именно она должна обеспечить массовые запуски будущих спутников.

Недавно SpaceX провела двенадцатый испытательный полет системы. Верхняя ступень успешно приводнилась в Индийском океане, однако ускоритель первой ступени не смог выполнить запланированное возвращение после того, как двигатели не перезапустились должным образом.

Маск рассчитывает, что после завершения испытаний обе ступени ракеты удастся многократно использовать. Именно это, по его мнению, позволит существенно снизить стоимость запусков.

Однако критики обращают внимание на другую цифру. Для реализации плана с миллионом спутников компании пришлось бы перейти от нынешних темпов до почти одного запуска каждый час. Это означало бы около 8700 полетов в год.

Зубрин назвал такой сценарий практически невероятным. Он подчеркнул, что даже при нынешнем доминировании SpaceX на мировом рынке запусков столь резкое увеличение частоты полетов выглядит недостижимым в ближайшей перспективе.

Реальность или фантастика

Роберт Зубрин хорошо знаком с деятельностью Маска. Он сотрудничал с Mars Society еще в начале 2000-х годов, когда будущий основатель SpaceX только начинал проявлять интерес к полетам на Марс.

По словам инженера, Маск всегда двигался постепенно. Сначала он получил финансовую основу благодаря PayPal. Затем появилась SpaceX. После успеха ракеты Falcon 9 компания смогла развернуть сеть Starlink. Каждый этап, как считает Зубрин, обеспечивал ресурсы для следующего шага.

Именно поэтому новая идея вызвала у него беспокойство.

В своей публикации Зубрин написал, что проект орбитальных центров обработки данных не выглядит экономически оправданным. По его мнению, создание огромной группировки спутников может привести к серьезным финансовым потерям.

Особое внимание он уделил вопросу энергоснабжения. Маск предлагает обеспечивать работу космических дата-центров с помощью солнечных батарей, установленных непосредственно на спутниках.

Однако, как отмечает Зубрин, производство электроэнергии в космосе сегодня остается значительно дороже, чем на Земле. По его подсчетам, солнечные панели на одном спутнике Starlink генерируют около 20 киловатт мощности. Если учесть стоимость самого аппарата и его запуска, один киловатт обходится примерно в 100 тысяч долларов.

Для сравнения, наземные солнечные электростанции производят электроэнергию по значительно более низкой цене. Еще дешевле остаются газовые электростанции, а также часть ядерных энергетических проектов.

Оценки исследователей

К похожим выводам пришли и другие эксперты отрасли. Основатель аналитического центра New Space Economy Брайан Герли заявил, что большинство современных исследований свидетельствуют о преждевременности подобных проектов.

Он сослался на недавнюю научную работу группы исследователей Google под названием "На пути к будущему дизайну высокомасштабируемой космической системы инфраструктуры искусственного интеллекта". В исследовании рассматриваются перспективы создания орбитальной инфраструктуры для работы искусственного интеллекта.

Авторы работы признали, что высокие затраты на запуски в течение десятилетий оставались главным препятствием для масштабного использования космической энергетики и орбитальных вычислений.

В то же время исследователи допускают, что ситуация может измениться в будущем. Если SpaceX сможет довести Starship до полностью многоразового использования и снизить стоимость доставки грузов примерно до 200 долларов за килограмм, тогда орбитальные дата-центры могут стать конкурентными по сравнению с наземными аналогами.

Однако даже в этом сценарии, согласно прогнозам авторов исследования, экономическая целесообразность таких систем может появиться только примерно в середине 2030-х годов.

Первые испытания

Google уже работает над собственным проектом в этом направлении. В рамках инициативы Project Suncatcher компания планирует проверить возможности работы искусственного интеллекта на орбите.

Для этого Google сотрудничает с оператором спутниковых систем Planet Labs. Партнеры намерены запустить два экспериментальных спутника уже в следующем году.

Цель миссии – протестировать алгоритмы машинного обучения и скоростные межспутниковые каналы связи. Речь идет пока о технологическом эксперименте, а не о создании полноценной коммерческой системы.

Брайан Херли отметил, что такие демонстрационные проекты могут доказать техническую возможность работы орбитальных дата-центров уже в ближайшие годы. Но до их массового внедрения, по его словам, еще очень далеко.

Эксперт отметил, что нужно учитывать не только стоимость запусков или электроэнергии. Важными остаются расходы на обслуживание, модернизацию оборудования, страхование, передачу данных, финансирование и обеспечение надежности систем.

По его мнению, для формирования полноценного рынка орбитальных центров обработки данных может потребоваться более десяти лет.

