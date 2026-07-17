Реальные события или вымысел? Пять археологических находок, проливающих свет на "Илиаду" и "Одиссею" Гомера

"Илиада" и "Одиссея" – два самых известных эпохами в мировой истории, авторство которых приписывается греческому поэту Гомеру. Однако довольно противоречивым является тот факт, что увлеченные историки пытались определить реальные места, которые могли послужить источником вдохновения для этих поэм.

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Об этом сообщает History Vault. Попытки найти места, описанные в поэмах, уходят корнями во времена античного мира Древней Греции.

Реальные "Одиссея" и "Илиада"

Вот пять археологических открытий, которые проливают свет на эти две истории и их подлинность:

Фрагменты папируса

Современные археологи обнаружили тысячи фрагментов папируса с отрывками из "Илиады" и "Одиссеи". Один из самых древних — это фрагмент, хранящийся в Метрополитен-музее, датированный периодом между 285 и 250 годами до нашей эры. Этот фрагмент, обнаруженный в египетском некрополе "города мертвых" в 1902 году, содержит три строки, которых нет в современной версии поэмы, переданной нам средневековыми учёными, что иллюстрирует, как поэма менялась со временем.

Археологический памятник Трои

В древности многие люди считали описанную в "Илиаде" Троянскую войну подлинным историческим событием. Благодаря этой славе город, известный тогда как Илиос, стал популярным туристическим направлением. В IV веке до нашей эры царь Александр Македонский посетил город и место предполагаемого захоронения Ахилла, героя "Илиады".

В XIX веке немецкий археолог исследовал древнее место на территории турецкого Гисарлыка. С тех пор ведутся научные споры о том, правильно ли утверждать, что это было подлинное местонахождение Трои. ЮНЕСКО определяет его как "Археологический памятник Трои".

Иллюстрации к "Одиссее"

Один из древнейших известных примеров "Одиссеи" – это рисунки на керамике. Один из таких фрагментов датируется V веком до нашей эры и происходит из древней Ольвии, которая находилась на территории современной Украины.

Однако недавно в греческой Олимпии было обнаружено 13 строк "Одиссеи", написанных на кирпиче. Надпись датируется III веком нашей эры. Текст не содержит вариаций, которые наблюдаются в более древних копиях.

Древний дворец

В 1939 году археологи обнаружили древний дворец в греческом Пилосе, который датируется примерно 1300 годом до нашей эры. Предполагается, что именно он мог послужить прототипом дворца царя Нестора в "Одиссее", куда сын Одиссея Телемах отправляется в поисках информации о своем пропавшем отце. Во дворце археологи нашли таблички, описывающие ритуальное принесение в жертву быка, похожее на то, которое видел Телемах, когда посещал Пилос.

Запечатанные папирусы

Несколько таких отрывков были найдены в некрополе египетского Оксиринха. В 2026 году исследователи объявили, что одна из мумий была похоронена с запечатанным отрывком из "Илиады". Отрывок содержит известный "каталог кораблей", в котором перечислены все группы, отплывшие в Трою для участия в Троянской войне.

Ученые предполагают, что, возможно, отрывок из "Илиады" мог служить "магическим талисманом", поскольку некоторые другие запечатанные папирусы имеют магический контекст. Однако исследование этого вопроса продолжается до сих пор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки римского города Тасгетиум, который более двух тысяч лет скрывали и сохраняли болотистые почвы. Исследователям удалось обнаружить центральную улицу, деревянные жилые дома, крытые галереи, предметы повседневной жизни жителей античного поселения, а также найти новые следы римских поселений вблизи Боденского озера в Швейцарии и Германии.

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