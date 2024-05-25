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Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото

Анна Боклажук
Шоу Oboz
5 минут
186
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото

25 мая известной украинской телеведущей Маше Ефросининой исполняется 45 лет. Из которых более 20-ти она регулярно появляется на экранах украинцев.

Свою карьеру на телевидении Маша начала в 19 лет. Украинские зрители знают ее по многочисленным телешоу, обложкам журналов и благотворительным проектам. Сегодня OBOZ.UA решил показать, как изменилась ведущая за годы своей карьеры.

Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото

Детские фотографии

Маша Ефросинина родилась и выросла в Крыму. В Киев она перебралась после окончания школы, поступив в университет им. Шевченко. На своей странице в социальной сети Instagram Маша делилась фотографиями со школьных лет и рассказывала, что мама ей всегда, буквально каждое утро, говорила, что она самая красивая девочка в мире. И что эти слова действительно важны для каждой девочки в юном возрасте.

Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото

Дебют на украинском ТВ

Впервые на украинском ТВ Маша появилась в программе "Счастливый звонок" на УТ-1. Оттуда ее пригласили на Новый канал ведущей утреннего шоу "Подъем", которое она начала вести вместе с Юрием Горбуновым.

Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото

Первые 10 лет на телевидении

Годы в прямом эфире утреннего шоу принесли Ефросининой безумную популярность. Тогда зрителям Маша запомнилась в ярких нарядах и с аппетитной фигурой.

Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото

Похудение

Позже телезвезда решила, что нужно меняться, и начала худеть. Методы Маша испытывала разные, и даже пошла на так называемую "кодировку от еды". В 2010 году телеведущая начала активно заниматься спортом и правильно питаться. Что касается смены имиджа, то Ефросинина не прибегала к кардинальным решениям. Яркая одежда – это то, что идет неизменной нитью все годы ее карьеры.

Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото

Сегодня же звезду часто упрекают, что она похудела слишком. Маша же этого не отрицает, говорит, что во время полномасштабной войны из-за стресса она сбросила еще несколько килограммов. Однако уверяет, что она следит за состоянием своего здоровья и регулярно сдает анализы и посещает врачей.

Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото

Но диагнозы "анорексия" и оскорбительные комментарии касательно похудения, это не единственная причина, по которой на телеведущую "нападали" в социальных сетях ее поклонники и не только. Одним из самых громких скандалов стал вопрос русского языка. Даже во время полномасштабной войны Маша некоторое время продолжала записывать свои программы на языке агрессора, за что и была подвергнута критике.

И, наконец, телеведущая все же отказалась от русского языка полностью и теперь все интервью, и социальные сети ведет только по-украински.

Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото
Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото

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