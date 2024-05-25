Маша Ефросинина празднует 45-летие: как менялась украинская телеведущая за годы карьеры и как выглядит сейчас. Фото

25 мая известной украинской телеведущей Маше Ефросининой исполняется 45 лет. Из которых более 20-ти она регулярно появляется на экранах украинцев.

Свою карьеру на телевидении Маша начала в 19 лет. Украинские зрители знают ее по многочисленным телешоу, обложкам журналов и благотворительным проектам. Сегодня OBOZ.UA решил показать, как изменилась ведущая за годы своей карьеры.

Детские фотографии

Маша Ефросинина родилась и выросла в Крыму. В Киев она перебралась после окончания школы, поступив в университет им. Шевченко. На своей странице в социальной сети Instagram Маша делилась фотографиями со школьных лет и рассказывала, что мама ей всегда, буквально каждое утро, говорила, что она самая красивая девочка в мире. И что эти слова действительно важны для каждой девочки в юном возрасте.

Дебют на украинском ТВ

Впервые на украинском ТВ Маша появилась в программе "Счастливый звонок" на УТ-1. Оттуда ее пригласили на Новый канал ведущей утреннего шоу "Подъем", которое она начала вести вместе с Юрием Горбуновым.

Первые 10 лет на телевидении

Годы в прямом эфире утреннего шоу принесли Ефросининой безумную популярность. Тогда зрителям Маша запомнилась в ярких нарядах и с аппетитной фигурой.

Похудение

Позже телезвезда решила, что нужно меняться, и начала худеть. Методы Маша испытывала разные, и даже пошла на так называемую "кодировку от еды". В 2010 году телеведущая начала активно заниматься спортом и правильно питаться. Что касается смены имиджа, то Ефросинина не прибегала к кардинальным решениям. Яркая одежда – это то, что идет неизменной нитью все годы ее карьеры.

Сегодня же звезду часто упрекают, что она похудела слишком. Маша же этого не отрицает, говорит, что во время полномасштабной войны из-за стресса она сбросила еще несколько килограммов. Однако уверяет, что она следит за состоянием своего здоровья и регулярно сдает анализы и посещает врачей.

Но диагнозы "анорексия" и оскорбительные комментарии касательно похудения, это не единственная причина, по которой на телеведущую "нападали" в социальных сетях ее поклонники и не только. Одним из самых громких скандалов стал вопрос русского языка. Даже во время полномасштабной войны Маша некоторое время продолжала записывать свои программы на языке агрессора, за что и была подвергнута критике.

И, наконец, телеведущая все же отказалась от русского языка полностью и теперь все интервью, и социальные сети ведет только по-украински.

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