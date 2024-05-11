'Это будто освобождает'. 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

Брить голову для женщины – это довольно смелый шаг, независимо от того, сделала она эту прическу по желанию или из-за необходимости. Большинство женщин привыкли соблюдать стандарты красоты и не всегда готовы к таким экспериментам.

Но стоит ли бояться? Ведь бритье головы может освободить (от условностей), изменить жизнь или просто повеселить. Сегодня OBOZ.UA предлагает вам посмотреть на знаменитостей, которые в свое время сделали это. И эти женщины с лысыми головами показывают, что это красиво и сексуально и могут вдохновить вас на создание собственного образа с бритой головой.

Флоренс Пью

Когда актриса Флоренс Пью появилась на Met Gala 2023 в костюме Valentino Haute Couture с головы до пяток, она поражала несколько другим: бритой головой.

Позже Флоренс объяснила, что побриться ей нужно было для роли в фильме "We Live In Time", в котором она снимается сейчас. Актриса побрилась несколько недель назад, но ходила в париках, чтобы никто не узнал об новом образе раньше времени.

Натали Портман

Натали Портман побрила голову во время съемки в фильме "V означает Вендетта" еще в 2005 году. Съемка произошла за один кадр, однако волосы не отрастают так же быстро. Но огорчило ли это актрису? "Я была очень рада обрить голову – это то, что я хотела сделать некоторое время, и вот у меня был хороший повод", – сказала тогда Портман. Однако также она призналась, что было сложно и необычно из-за того, что на нее постоянно обращали внимание. "Я не привыкла, чтобы на меня так часто смотрели. Идя по улице, я обычно могу злиться, и люди действительно пялятся на тебя, когда ты девушка с бритой головой", – объясняла Наталья.

Джои Кинг

Актриса Джои Кинг трижды брила голову в течение многих лет и сказала, что это то, что каждая женщина должна сделать по крайней мере один раз: "Многие люди высмеивали меня, когда я была выбрита. Многие люди говорили действительно подлые вещи. Но когда у меня были короткие волосы, я чувствовала себя увереннее. Я чувствовала себя очень могущественной".

Также Кинг уверяет, что обязательно побреет голову снова: "Я никогда не чувствовала себя более свободной или более гармоничной со своей красотой".

Кейт Бланшетт

Подобно Натали Портман в фильме "V для вендетты", Кейт Бланшетт была выбрита перед камерой для фильма "Небо" 2002 года.

Брить волосы – это так освобождает. Однажды мне пришлось это сделать для роли в фильме, но я также делала это периодически. В школе это был, пожалуй, бунт, но потом я подстриглась несколько лет назад и думаю о том, чтобы сделать это снова", – сказала Бланшетт.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон обрила голову для роли в фильме "Безумный Макс: Дорога гнева", создав незабываемый образ, любимый фанатами. Этот фильм снимали в пустыне, поэтому в бритье головы была и практичная сторона: месяцами с длинными волосами было бы просто слишком тяжело и жарко.

"Побрившись, я поняла, сколько времени мы тратим на наши волосы. Кроме того, я думаю, что я выбросила два мусорных пакета со средствами для волос и щетками. В этом, безусловно, есть что-то очень освобождающее".

Деми Мур

Деми Мур обрила голову в 90-х, чтобы сыграть главную роль в фильме "Солдат Джейн". Хотя это была далеко не первая ее роль, кардинальное изменение прически привлекло к ней внимание зрителей.

В последние годы Деми сказала, что хотя раньше она использовала экспериментальный подход к своим волосам, теперь она гораздо больше защищает свои длинные волосы: "Для разных ролей я сделала все со своими волосами. Я сбрила их. Я красила их. У меня была прическа боб-каре. Однако, когда я повзрослела, я тоже знаю – мне нечего доказывать. Поэтому, если им действительно нужны мои волосы в другом виде, они могут дать мне парик", – говорила актриса в интервью в 2022 году.

Кейт Хадсон

Актриса побрила голову ради роли в фильме "Музыка" в 2017 году. Кейт вспоминает, как она волновалась и нервничала: Я думала: "Ох! Как будет выглядеть моя голова? Я паниковала".

Но результат ее ошеломил: "Я не думала, что мне так понравится. Это будто освобождает ". Уже через год актриса призналась, что чувствует ностальгию по бритой голове.

Синтия Никсон

Известная своим фирменным рыжим бобом, звезда фильма "Секс в большом городе" Синтия Никсон обрила голову для бродвейского спектакля Манхэттенского театрального клуба в 2012 году.

"Мне всегда интересно было посмотреть, как я буду выглядеть обритой. Однако я думала, что это лишит суеты, освободит время. Но я вынуждена была брить голову каждый день". Актриса призналась, что ей понравился ее образ, но вряд ли она так будет стричься постоянно.

Джесси Джей

Певица группы "Domino" обрила голову в прямом эфире, чтобы поддержать Comic Relief в День красного носа в 2013 году. "Я хочу на время остаться в таком образе. Этим поступком я хотела сделать заявление. Мне кажется, что нет смысла брить голову на благотворительность, если ты собираешься просто отрастить его на следующий день", – пояснила она тогда.

Виллоу Смит

Певица Виллоу Смит брила голову уже не раз. Впервые она это сделала во время тура Whip My Hair как акт бунта. Также Виллоу брела голову в рамках арт-инсталляции и даже на сцене.

"Мне нравится видеть блики на коже моей головы, отражение света. Бритье головы – это, пожалуй, самая радикальная вещь, которую я делала во имя красоты", – говорила она в интервью.

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