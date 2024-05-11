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"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

Анна Боклажук
Шоу Oboz
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'Это будто освобождает'. 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

Брить голову для женщины – это довольно смелый шаг, независимо от того, сделала она эту прическу по желанию или из-за необходимости. Большинство женщин привыкли соблюдать стандарты красоты и не всегда готовы к таким экспериментам.

Но стоит ли бояться? Ведь бритье головы может освободить (от условностей), изменить жизнь или просто повеселить. Сегодня OBOZ.UA предлагает вам посмотреть на знаменитостей, которые в свое время сделали это. И эти женщины с лысыми головами показывают, что это красиво и сексуально и могут вдохновить вас на создание собственного образа с бритой головой.

Флоренс Пью

Когда актриса Флоренс Пью появилась на Met Gala 2023 в костюме Valentino Haute Couture с головы до пяток, она поражала несколько другим: бритой головой.

"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

Позже Флоренс объяснила, что побриться ей нужно было для роли в фильме "We Live In Time", в котором она снимается сейчас. Актриса побрилась несколько недель назад, но ходила в париках, чтобы никто не узнал об новом образе раньше времени.

Натали Портман

Натали Портман побрила голову во время съемки в фильме "V означает Вендетта" еще в 2005 году. Съемка произошла за один кадр, однако волосы не отрастают так же быстро. Но огорчило ли это актрису? "Я была очень рада обрить голову – это то, что я хотела сделать некоторое время, и вот у меня был хороший повод", – сказала тогда Портман. Однако также она призналась, что было сложно и необычно из-за того, что на нее постоянно обращали внимание. "Я не привыкла, чтобы на меня так часто смотрели. Идя по улице, я обычно могу злиться, и люди действительно пялятся на тебя, когда ты девушка с бритой головой", – объясняла Наталья.

"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

Джои Кинг

Актриса Джои Кинг трижды брила голову в течение многих лет и сказала, что это то, что каждая женщина должна сделать по крайней мере один раз: "Многие люди высмеивали меня, когда я была выбрита. Многие люди говорили действительно подлые вещи. Но когда у меня были короткие волосы, я чувствовала себя увереннее. Я чувствовала себя очень могущественной".

"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

Также Кинг уверяет, что обязательно побреет голову снова: "Я никогда не чувствовала себя более свободной или более гармоничной со своей красотой".

Кейт Бланшетт

Подобно Натали Портман в фильме "V для вендетты", Кейт Бланшетт была выбрита перед камерой для фильма "Небо" 2002 года.

"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

Брить волосы – это так освобождает. Однажды мне пришлось это сделать для роли в фильме, но я также делала это периодически. В школе это был, пожалуй, бунт, но потом я подстриглась несколько лет назад и думаю о том, чтобы сделать это снова", – сказала Бланшетт.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон обрила голову для роли в фильме "Безумный Макс: Дорога гнева", создав незабываемый образ, любимый фанатами. Этот фильм снимали в пустыне, поэтому в бритье головы была и практичная сторона: месяцами с длинными волосами было бы просто слишком тяжело и жарко.

"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

"Побрившись, я поняла, сколько времени мы тратим на наши волосы. Кроме того, я думаю, что я выбросила два мусорных пакета со средствами для волос и щетками. В этом, безусловно, есть что-то очень освобождающее".

Деми Мур

Деми Мур обрила голову в 90-х, чтобы сыграть главную роль в фильме "Солдат Джейн". Хотя это была далеко не первая ее роль, кардинальное изменение прически привлекло к ней внимание зрителей.

"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

В последние годы Деми сказала, что хотя раньше она использовала экспериментальный подход к своим волосам, теперь она гораздо больше защищает свои длинные волосы: "Для разных ролей я сделала все со своими волосами. Я сбрила их. Я красила их. У меня была прическа боб-каре. Однако, когда я повзрослела, я тоже знаю – мне нечего доказывать. Поэтому, если им действительно нужны мои волосы в другом виде, они могут дать мне парик", – говорила актриса в интервью в 2022 году.

Кейт Хадсон

Актриса побрила голову ради роли в фильме "Музыка" в 2017 году. Кейт вспоминает, как она волновалась и нервничала: Я думала: "Ох! Как будет выглядеть моя голова? Я паниковала".

"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

Но результат ее ошеломил: "Я не думала, что мне так понравится. Это будто освобождает ". Уже через год актриса призналась, что чувствует ностальгию по бритой голове.

Синтия Никсон

Известная своим фирменным рыжим бобом, звезда фильма "Секс в большом городе" Синтия Никсон обрила голову для бродвейского спектакля Манхэттенского театрального клуба в 2012 году.

"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

"Мне всегда интересно было посмотреть, как я буду выглядеть обритой. Однако я думала, что это лишит суеты, освободит время. Но я вынуждена была брить голову каждый день". Актриса призналась, что ей понравился ее образ, но вряд ли она так будет стричься постоянно.

Джесси Джей

Певица группы "Domino" обрила голову в прямом эфире, чтобы поддержать Comic Relief в День красного носа в 2013 году. "Я хочу на время остаться в таком образе. Этим поступком я хотела сделать заявление. Мне кажется, что нет смысла брить голову на благотворительность, если ты собираешься просто отрастить его на следующий день", – пояснила она тогда.

"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

Виллоу Смит

Певица Виллоу Смит брила голову уже не раз. Впервые она это сделала во время тура Whip My Hair как акт бунта. Также Виллоу брела голову в рамках арт-инсталляции и даже на сцене.

"Это будто освобождает". 10 знаменитостей, которые своим примером побуждают побрить голову

"Мне нравится видеть блики на коже моей головы, отражение света. Бритье головы – это, пожалуй, самая радикальная вещь, которую я делала во имя красоты", – говорила она в интервью.

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