Маша Ефросинина и Тимур Хромаев впервые прокомментировали слухи о разводе. Видео

Украинская ведущая Маша Ефросинина и ее муж военнослужащий Тимур Хромаев впервые прокомментировали слухи о разводе. В частности, журналистка с иронией ответила на сплетни, которые на днях распространялись на просторах сети TikTok.

По словам звезды, накануне записи нового проекта "Билет на Марс", цель которого "откровенный диалог с мужчинами", ее 20-летняя дочь Нана поделилась роликом. В нем говорилось, что якобы ведущая "застала" любимого с другой. И хотя супруги прямым текстом не опровергли тезис, однако Ефросинина и Хромаев отреагировали на абсурдную новость.

"Где я тебя должна была застать? Приехать на Запорожское направление, открыть вашу мужскую избушку, вбежать и сказать "ах ты, курва, оторвись от моего мужа", – посмеялась журналистка, Хромаев же опроверг заявление про любовницу. Однако Ефросинина заметила, что данная тема быстро "залетела", заинтересовав пользователей сети.

"На этой теме очень легко спекулировать, потому что многие семьи у нас живут в таких условиях. На расстоянии. И испытывают отношения, – сказал Хромаев, добавив, что некоторые пары не выдерживают. – Я понимаю, что это тяжелая вещь – удерживать отношения на дистанции, но у каждого своя ситуация. Я очень ценю, что у нас есть с тобой диалог и взаимопонимание".

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