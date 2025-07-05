Марк Фейгин впервые показал загадочную украинку, которая родила ему дочь. Фото

Российский правозащитник Марк Фейгин, который довольно редко делится деталями личной жизни, впервые показал свою любимую женщину. Сердце оппозиционного общественного деятеля смогла завоевать украинка, которая, кстати, почти пять месяцев назад родила ему дочь.

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Фотографию избранницы и малыша он обнародовал на личной странице в Instagram. Сейчас новоиспеченный отец не раскрывает их имен.

Стоит отметить, что сперва Марк Фейгин показал подписчикам фотографию со своей маленькой дочкой. Они позировали на камеру на фоне впечатляющей природы.

"Итак, моей дочери скоро 5 месяцев. Я уже поговорил с калифорнийскими евреями, обещали сделать голливудской актрисой. От меня, кстати, рождаются самые замечательные и талантливые дети и именно поэтому у меня далеко идущие планы на эту жизнь. Рассчитываю на новое потомство", – написал правозащитник.

Многих юзеров заинтересовало, кто же стал избранницей Фейгина и родил ему младенца. Он решил долго не держать интригу, поэтому показал любимую, которая сейчас скрывает лицо, и отметил: "Из-за большого количества вопросов о маме, то – да, из Киева. Бандеровская семейка, что уж сказать. Мама моей дочери принципиально избегает внимания, ей это не нужно. Всем спокойной ночи!"

Трогательный кадр вызвал настоящий ажиотаж в сети. За несколько часов после публикации фотография набрала почти 350 лайков, а в комментариях юзеры оставили много положительных слов:

"У девочки невероятно взрослый умный взгляд".

"Папина дочка! Будет счастливой".

"Радуемся как за родных людей! Здоровья, счастья и легкой походки по жизни маленькой доченьке! Чтобы приезжала в гости в свободную и независимую Украину! Она же украиночка по мамочке!"

"Счастья вашей семье и мирного детства дочке".

Что известно о Марке Фейгине

Марк Фейгин родился 3 июня 1971 года в российском городе Куйбышев (современное название – Самара). Он окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. В 1990-х Фейгин получил статус адвоката, а активно начал развиваться в этой сфере в 2000-х годах.

Он известен участием в защите Надежды Савченко, когда ее удерживали в российском плену, и активно выступал за ее освобождение. В частности, Марк Фейгин был адвокатом украинского журналиста Романа Сущенко и политического деятеля крымскотатарского происхождения Мустафу Джемилева. В 2018-м он был лишен адвокатского статуса, а в 2022-м внесен в перечень "иностранных агентов" в России.

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