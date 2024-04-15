До мурашек. Виталий Козловский показал чувственное видео с беременной женой
Известный украинский певец и воин ВСУ Виталий Козловский очаровал нежным видео из прошлого с беременной любимой, его концертным директором Юлией Бакуменко. У пары 25 февраля родился сын Оскар, имя которого впало в душу давно, когда звезда однажды услышал в Италии, как украинка называла так своего сына.
Хотя роды уже прошли, и супруги держат на руках ребенка, но хорошие фотографии и видео с периода беременности избранницы Козловского до сих пор появляются на его странице. "Моя нежность", – ласково подписал певец опубликованное в Instagram видео с любимой.
На нем 36-летняя жена позирует в фатиновом розовом платье, известном из знаменитого кадра из клипа "Рубеж" Виталия Козловского, где был виден только живот Бакуменко с именным шевроном "Козловский". Именно из этого видео стало публично известно, что певец ждет первенца.
Во время нежного видео с любимой фоново играла, вероятно, символическая для супругов песня "Рубеж".
Избранник звезды получил немало комплиментов и от поклонников:
- "Какая красавица. Даже ямочка на щечке".
- "Это надо быть такой королевой".
- "Что это за фея?"
- "Какой взгляд!"
- "До слез. Так трогательно".
В частности, новоиспеченный отец показал милое фото с сыном. Он в InstaStories опубликовал снимок, на котором малыш держит Козловского за палец.
Напомним, ранее певец впервые рассказывал о своей жене и рождении сына. Он признался, что его хочет вырастить джентльменом, достойным человеком, который будет уважать страну. О беременности любимая рассказала, прислав положительный тест на беременность и УЗИ-снимок. Целый день Козловский думал об этом, но вечером только отписал: "Ого".
Ранее OBOZ.UA писал, что супруги показали трогательное семейное фото с сыном. Юлия Бакуменко рассказала, чего больше боялась перед родами и как они прошли.
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