'Мама, мне надо идти': архивное видео с Богданом Ступкой в 1995 году растрогало украинцев

В сети вспомнили, как в 1995 году легендарный украинский актер Богдан Ступка рассказывал о том, от чего ему приходится отказываться из-за карьеры. История о визите звезды театра к маме во Львове растрогала пользователей.

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Артист давал интервью, где искренне признался, почему одновременно любит и ненавидит свою профессию. Видео завирусилось в Instagram, где собрало много лайков и комментариев.

"Это страшная профессия. Если ты где-то взлетишь, и тебя люди полюбят, ты должен от таких вещей отказываться... Я к маме приехал – она во Львове одна – на два часа, поговорил. Я приехал в джинсовом костюме. Мама увидела и говорит : "Бодь, как ты так ходишь?" Ты не видел на фото, как Садовский, Саксаганский в сюртуках с галстуками?" – вспомнил актер.

Мария Григорьевна очень хотела видеть сына в официальном наряде, поэтому он снял джинсовый костюм, который в то время был недешевым, и в следующий раз приехал в красивом образе.

"Для мамы было очень больно. Я должен был переодеться. На второй день маме отошло. Говорит: "Побудь со мной". Говорю: "Мама, мне нужно идти, поспать". Ничего не сделаешь, такая судьба. Но я не жалуюсь на нее", – закончил актер.

Напомним, Богдан Ступка был одним из самых известных украинских актеров современности. Он положил начало целой династии артистов, ведь сын Дмитрий и внук Остап продолжают дело звезды. Богдан Ступка говорил, что хотел умереть в один день со своей матерью, однако пережил ее на 5 лет и умер в 2012-м.

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