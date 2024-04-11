В сети всплыло архивное видео с Кузьмой в 1989 году: о чем был первый клип Скрябина

В далеком 1989 году группа "Скрябин" выпустила дебютный клип на песню "Чуєш біль". Одноименный альбом состоял из 12 треков и не получил широкого признания, ведь у музыкантов не было средств на продвижение.

Однако видеоряд на ведущую композицию артисты все же записали, и его до сих пор можно найти на YouTube. Режиссером клипа стал Владимир Зайковский, который снимал в Новояворовске.

Интересно, что существует три версии видео: пиратская, режиссерская и телевизионная. Сюжет рассказывает о безымянном литераторном герое в исполнении Андрея Кузьменко, который якобы "рождается" из воды и гуляет по городу.

На своем пути он видит других героев клипа и безуспешно пытается догнать Девушку-Музу (Галину Осьмак). В конце видео герой поднимается на крышу дома, где видит своего двойника, прыгающего вниз.

Сюжет периодически прерывается на цветные вставки, где участники группы репетируют на студии. Премьера видеоклипа состоялась на рок-концерте студии "Спати" 5 ноября 1989 года. Затем его показывали в Москве и Брюсселе.

Релиз оригинальной версии клипа на ТВ состоялся после смерти Скрябина. Его приурочили к выходу программы "Скрябин. Постскриптум" на канале ICTV 18 марта 2015 года.

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