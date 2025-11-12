Лидер известной американской группы приехал в Киев и спел на украинском для ВСУ: видео с воинами 'порвало' сеть

Фронтмен американской панк-рок группы Dropkick Murphys Кен Кейси записал украиноязычную версию своего трека Who'll Stand With Us? ("Кто будет стоять с нами?") для воинов Вооруженных сил Украины. Композицию он создал во время визита в Киев в мае этого года вместе с отечественным коллективом O'Hamsters.

Видео дня

Результат работы артист обнародовал на официальных страница группы в Instagram, где количество подписчиков составляет почти полмиллиона, и Facebook с 1,9 млн фолловеров. Трек произвел сильное впечатление на пользователей сети.

В ролике на песню объединены кадры из студии звукозаписи, где Кен Кейси и участники O'Hamsters выполняют строки на соловьином, и видео с защитниками. Артисты выбрали очень красноречивые записи, на которых бойцы ВСУ выполняют задачи, снимают российские флаги на освобожденных от оккупантов территориях, или же находят минутку немного потанцевать, отвлекаясь от ужасных реалий войны.

"Отдавая дань памяти ветеранов Америки, мы также чествуем солдат на передовой в другой стране – Украине – ведь они продолжают бороться и жить. Слова этой песни, произнесенные на языке народа, находящегося в состоянии войны, придают более глубокое значение вопросу "Кто будет стоять с нами?". Особая благодарность американским ветеранам, которые добровольно воюют на передовой вместе с украинскими силами. Мы благодарим всех, кто с нами!", – написал музыкант.

Такая сильная композиция и видеоработа не осталась без внимания пользователей сети. Юзеры оставили под постом кучу комментариев, где благодарили Кена Кейси за работу, а также желали удачи украинским воинам.

"Это невероятно! Какое замечательное напоминание о том, что мы все едины в борьбе против тирании и угнетения".

"Благодарность из Украины! Спасибо, что вы с нами!".

"Силы и удачи всем украинцам, которые защищают свою страну".

"Еще одна причина гордиться тем, что мои сыновья являются фанатами Dropkick Murphys! Мужества всем украинцам!"

"Это просто супер! Большое спасибо за поддержку, я и мои коллеги-ветераны наблюдаем за вами и ценим все, что вы делаете!".

На личной странице в Instagram участники O'Hamsters поделились фото с Кеном Кейси, которые сделали во время совместной работы. Украинцы поблагодарили коллегу за коллаборацию и добавили: надеются, слушателям понравится трек.

Заметим, что оригинальная версия трека Who'll Stand With Us? появилась в последнем альбоме коллектива Dropkick Murphys – For The People.

Что известно о Кене Кейси

В 1996 году музыкант основал группу Dropkick Murphys вместе с Риком Бартоном и Майком Макколганом. Со временем участники коллектива менялись, а Кен Кейси остался единственным его членом из первоначального состава. Артист обладает уникальным голосом, который, по словам его товарищей, напоминает пирата, выпавшего из бочки рома.

В начале 2009 года Кен Кейси создал "Кладдах Фонд", который участвует в финансировании исследований раковых заболеваний, организации спортивных мероприятий для детей, а также оказывает помощь ветеранам войны и анонимным алкоголикам.

После начала большой войны артист активно помогает Украине. В мае этого года Кен Кейси лично приехал на территорию нашей страны, чтобы поддержать местных жителей и воочию увидеть последствия террористической деятельности РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что лидер культовой группы U2 спел под аккомпанемент воина-кобзаря и заслуженного артиста Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!