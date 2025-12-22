Мама-блогер из Украины повела ребенка на кремлевский 'утренник' и грубо ответила возмущенным подписчикам

Украинская мама-блогер Ирина, которая живет в Китае и ведет Instagram под описанием "Жизнь украинской мамочки в Китае", оказалась под волной критики после того, как повела маленькую дочь на мероприятие с выразительной российской символикой. Речь идет о так называемом "интернациональном утреннике", который, по ее же публикациям, был полностью построен на русском языке, культурных образах и национальных символах РФ.

Все события с мероприятия блогер активно публиковала в InstaStories. На кадрах – герои российского пропагандистского мультсериала "Фиксики", надписи на русском языке на большом экране за сценой, а также Дед Мороз и Снегурочка на фоне изображения Красной площади – одного из ключевых символов российской государственности.

Комментируя увиденное, Ирина открыто восхищалась атмосферой мероприятия. В частности, она писала: "Моя дочь еще не видела столько иностранцев на одном квадратном метре" и"Все было организовано очень душевно. Я как будто перенеслась из Китая в Некитай".

В то же время блогер отдельно отметила языковую среду, заявив: "Наконец-то мой ребенок может понимать каждое слово вокруг себя" – имея в виду именно русский язык.

Отдельное внимание она уделила ярмарке с едой, назвав ее "привычной нашим рецепторам". Среди прочего Ирина призналась, что "отвела душу пирожком с капустой" – весь контекст события подавался исключительно через российскую культурную оптику, ведь для Китая это не характерная еда.

Подписчики обратили внимание на противоречие между самоидентификацией блогера как украинки и фактическим контентом. Один из комментариев был прямым: "Я правильно понимаю, что вы и ваша семья поддерживаете российскую агрессию в сторону Украины?" Четкого ответа на этот вопрос Ирина не дала.

Вместо этого в ответ прозвучала агрессивная реакция: "Вы можете отписаться и не засирать мне мозги. Это было интернациональное мероприятие, но было много украинцев" – фактически отмежевавшись от критики со стороны украинской аудитории.

