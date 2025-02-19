Маленькая украинка поразила Леди Гагу и получила комплимент от певицы. Вирусное видео

Юная украинка поразила американскую певицу Леди Гагу своим кавером на хит 38-летней знаменитости Abracadabra. Исполнительница поддержала творческую деятельность девочки и сделала ей комплимент.

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Соответствующее видео появилось на странице преподавательницы с вокала Елены Украинец в TikTok. Стоит отметить, что за несколько дней с момента публикации ролик набрал более 11 миллионов просмотров и свыше 9 тысяч комментариев.

"Какая милая", – коротко отметила звезда под записью.

Елена Украинец долгое время активно ведет страницу в социальной сети, где делится фрагментами из уроков вокала. В интервью для "Суспільне Культура" преподавательница отметила, что это не первый случай, когда мировые знаменитости обращают внимание на деятельность ее учеников. По ее словам, сначала юные исполнители эмоционально реагировали на обилие просмотров или отзывы от селебрити, однако теперь воспринимают это более спокойно.

"Они уже настолько привыкли к камерам и работе перед объективом, что действуют как настоящие профессионалы. К популярности они уже привыкли: когда узнали о комментарии и распространении видео Леди Гаги, они тоже не были шокированы", – отметила Елена Украинец.

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