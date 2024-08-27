Украинская бандуристка на 'Голосе Австралии' до мурашек поразила жюри: что известно о 55-летней Ларисе Ковальчук. Видео

Украинка, долгое время живущая в Сиднее, Австралия, 55-летняя Лариса Ковальчук поразила жюри песенного конкурса "Голос Австралии". Она исполнила песню Caccini & Vavilov – Ave Maria голосом меццо-сопрано и сыграла мелодию на бандуре. Ее безупречное исполнение довело австралийцев до слез и мурашек.

Видео дня

Женщина была одета в народный украинский наряд, узоры которого были вышитые из бисера. На шее у нее висело красное ожерелье. Видео с выступлением бандуристки опубликовали на YouTube.

К украинке обернулись кресла двух членов жюри. Периодически камера акцентировала внимание на их недоумении и окаменевших лицах.

После выступления один из жюри признался, что по его телу даже пробежались мурашки: "Ничего себе! У меня мурашки по всему телу. По всему телу пробежал холодок".

Что известно о Ларисе Ковальчук

Как отмечает Тернопольский областной методический центр народного творчества, Лариса Ковальчук родилась на Тернопольщине в семье художников, поэтому, вероятно, связала свою жизнь с искусством. С самого детства она пела, училась играть на пианино, скрипке, а потом на бандуре.

"В 1993 году стала лауреатом Всеукраинского конкурса бандуристов. Позже окончила аспирантуру при Киевской консерватории и в то время встретила австралийского украинца Александра Буряка и стала его женой. Гастрольная деятельность пролегла по украинским городам и за рубежом: Германия, Франция, Австралия, в частности, часто выступала с хором "Чумаки". Больше ее концертных выступлений приходится в Австралии", – объяснил источник причину, по которой украинка сейчас живет в Австралии.

Музыкантка до сих пор активно ездит по миру с концертами, транслируя украинское народное творчество. Впрочем, она часто приезжает на Родину.

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