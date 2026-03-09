Макаревич возмутился из-за 'отмены' Жванецкого в Одессе и придумал ему новую национальность

Лидер легендарной группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который последние несколько лет живет в Израиле и открыто осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины, раскритиковал решение о демонтаже или переименовании объектов, связанных с сатириком Михаилом Жванецким в Одессе. Артист заявил, что считает такие шаги "упразднением" писателя в городе, где тот родился и вырос.

Свою позицию Макаревич обнародовал в Facebook в день рождения Жванецкого. В посту музыкант фактически придумал сатирику новую "национальность", заявив, что тот принадлежит не отдельной стране, а "человечеству".

"Михаил Жванецкий – великий и любимый. Он не украинский и не русский – он Человек Человечества. И украинская, и русская культуры должны им гордиться – несмотря ни на что. Как же он радовался своему бульвару в Одессе! И каким отвратительным сегодня является его упразднение в городе, в котором он рос, жил и который любил безгранично. Это позор, ребята", – возмутился Макаревич.

Речь идет о решении Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти, которая пришла к выводу, что объекты топонимии, посвященные Жванецкому, относятся к символике российской имперской политики. Поэтому дальнейшее использование имени сатирика в названиях географических объектов, юридических лиц или памятных знаков может считаться пропагандой российской имперской политики.

В заключении института отмечается, что хотя Жванецкий родился в Одессе в 1934 году, большая часть его жизни и творческой деятельности была связана с российскими Санкт-Петербургом и Москвой. Его выступления и тексты были исключительно русскоязычными, а творческое наследие в значительной степени формировалось в пределах российского культурного пространства.

Михаил Жванецкий получил широкую известность в 1960–1970-х. Позже Жванецкий выступал самостоятельно и стал одной из самых известных фигур советского юмора.

В своих выступлениях он часто высмеивал бюрократию, абсурдность советской системы и социальные проблемы. Его монологи стали популярными во всем СССР, а после распада Союза – на постсоветском пространстве.

В 90-х Жванецкий продолжил выступать в России и получил ряд государственных наград РФ. Среди них – орден Дружбы, звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и звание народного артиста РФ.

Особое внимание в УИНП обратили на публичные высказывания сатирика относительно российско-украинских отношений после аннексии Крыма. Во время одного из выступлений в 2014 году Жванецкий заявил, что вопрос Крыма могут решать "Россия и Америка", фактически отрицая субъектность Украины. Однако так же критиковал оккупацию.

В 2019 году писатель также посетил оккупированный Крым, где принял участие в съемках фильма "Одесский пароход" для российского пропагандистского телеканала.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядит могила Жванецкого в Москве, и рассказывал, о чем он говорил с Зеленским незадолго до смерти. Причиной потери сатирика, который в свое время высказывал желание "сравнять Россию с землей", стал рак простаты.

