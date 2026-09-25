Майклу Дугласу – 82: как лауреат "Оскара" стал "защитником" Украины на Западе и с каким украинским городом его связывали

25 сентября американскому актеру Майклу Дугласу исполняется 82 года. Обладатель двух "Оскаров" и звезда фильма "Основной инстинкт" неоднократно публично поддерживал Украину, а в сентябре 2024 года вместе с сыном Диланом приехал в Киев на Саммит первых леди и джентльменов. После этой поездки знаменитость не скрывал восхищения украинской столицей и людьми, которые, по его словам, продолжают бороться за свободу.

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OBOZ.UA расскажет, как Майкл Дуглас стал "защитником" Украины на Западе. Актер рассказывал о том, что увидел в Украине, своей многомиллионной аудитории, вспоминал разрушенную российской атакой детскую больницу "Охматдет" и подчеркивал важность поддержки украинцев.

А в марте 2025 года он уже открыто выразил удивление политикой США в отношении России, иронично спросив, не стали ли американцы и россияне союзниками.

"Я чувствую себя медведем. Я был в спячке, а потом вышел – и это как будто новый мир. Мы с русскими союзники? Я думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. В любом случае я просто хочу на секунду потрубить в свой рог", – сказал Дуглас.

Его позиция по отношению к Украине проявлялась и раньше. В 2022 году на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США актер появился в черном смокинге с сине-желтым аксессуаром. Тогда он напомнил присутствующим, что это цвета украинского флага, и сказал: "Я просто очень горжусь тем, что сделали люди в этой стране".

Позже особенно символичным стал визит Дугласа в Киев в сентябре 2024 года. Он побывал в украинской столице вместе с сыном Диланом, принял участие в мероприятиях Саммита первых леди и джентльменов и встретился с Владимиром и Еленой Зеленскими.

Актер признавался, что до поездки представлял Киев совсем иначе. По его словам, он ожидал увидеть город, похожий на Восточный Берлин до падения Берлинской стены. Вместо этого перед ним предстал большой современный мегаполис с красивой архитектурой, сочетанием разных исторических эпох, ресторанами и особой атмосферой.

"Мы с сыном Диланом только что вернулись из Киева. Как вы знаете, Украина находится в состоянии ужасной войны с Россией, поэтому сейчас довольно сложно добраться до ее столицы. Но то место, куда мы приехали, оказалось поистине волшебным городом. Не таким, как я ожидал. У меня было представление о столице как о Восточной Германии до падения стены, но то, что я увидел, оказалось фантастическим мегаполисом. Великолепная архитектура, смесь советского стиля и более ранних периодов истории. Сказочная культура, замечательные рестораны и потрясающая энергетика", – рассказал артист.

Но больше всего, по словам Дугласа, его поразили не киевские пейзажи, а украинцы. Он говорил о "невероятном духе людей".

"Необходимость более 30 лет бороться за свободу указывает на то, что эта удивительная страна – напоминание каждому из нас о важности свободы, демократии и о том, как для этого нужно работать", – отметил актер.

В истории Дугласа есть и отдельный "украинский" сюжет, связанный с его семьей. На протяжении многих лет в сети распространялась информация о том, что бабушка и дедушка актера по отцовской линии могли быть родом из Одессы. Во время своего визита в Украину Дуглас опроверг эту версию.

Актер рассказал, что его семья самостоятельно исследовала происхождение предков в Нью-Йорке. По его словам, его дедушка Гарри был родом из Беларуси и уехал в США в 1904 году. При этом Дуглас с юмором вспомнил малоприятную страницу семейной истории: по его словам, дед был грабителем и покинул родину вместе с братьями из-за проблем с законом.

Впоследствии актер выяснил, что село, откуда происходили его предки, сейчас не существует – оно оказалрсь в Чернобыльской зоне после аварии на ЧАЭС.

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