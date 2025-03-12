'Мы союзники с россиянами?' Звезда 'Основного инстинкта' Майкл Дуглас, который приезжал в Украину год назад, публично осудил политику США

Американский актер и звезда фильма "Основной инстинкт" Майкл Дуглас, который поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России, а в 2024 году посетил Киев, откровенно осудил политику США. Дональд Трамп несколько раз неоднозначно высказывался по поводу РФ, в частности отказался называть страну агрессором, поэтому 80-летняя знаменитость с иронией отметил: появилось ощущение, будто американцы и россияне стали союзниками.

Видео дня

Соответствующее видео появилось на странице актера в Instagram. Звезда признался: из-за всех происходящих сейчас в мире событий ему кажется, будто он проснулся в новой реальности.

"Я чувствую себя медведем. Я был в спячке, а потом вышел – и это вроде бы новый мир. Мы с россиянами союзники? Я думал, что они пытались уничтожить нас в течение последних 75 лет. В любом случае я просто хочу на секунду затрубить в собственный рог", – поделился мыслями знаменитость.

Стоит отметить, что Майкл Дуглас обнародовал видео незадолго до того, как в Саудовской Аравии завершились переговоры между представителями Украины и США, которые проходили 11 марта. Встреча имела положительный результат, ведь Соединенные Штаты Америки отменили паузу в обмене разведданными и возобновили помощь Украине в сфере безопасности. Кроме того, наше государство выразило готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного, режима прекращения огня, при условии принятия и одновременного выполнения Россией. Также была обсуждена важность гуманитарных усилий как части мирного процесса.

Напомним, что Майкл Дуглас не в первый раз публично выражает поддержку Украины. В 2022 году он появился на красной дорожке вручения премии Гильдии киноактеров (SAG Awards) в черном смокинге, карман которого дополнил сине-желтым аксессуаром. Он напомнил всем присутствующим, еще это цвета украинского флага и отметил: "Я просто очень горжусь тем, что сделали люди в этой стране".

В сентябре 2024 года звезда "Основного инстинкта" приехал в Киев. Он посетил столицу Украины, чтобы принять участие в саммите первых леди и джентльменов, организованной Елена Зеленской, как посол доброй воли ООН.

Во время визита актеру понравилась невероятная архитектура города, однако больше всего его поразил тот исторический факт, что Киев древнее Москвы. Кроме того, Майкл Дуглас встретился с Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской. Тогда он выразил восхищение Украиной и нашим народом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что нидерландская группа Within Temptation призвала донатить на победу Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!