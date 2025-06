Майкл Джексон жив? Какими тайнами окутана смерть короля поп-музыки и что показало вскрытие тела

Сегодня, 25 июня, исполнилось ровно 16 лет с тех пор, как оборвалась жизнь легендарного американского певца и танцора Майкла Джексона. Поп-король подарил миру множество талантливых работ, поэтому его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала настоящей трагедией для фанатов. Однако далеко не все ценители творчества звезды верили, что их кумир действительно отошел в вечность, поэтому создали о нем немало загадочных теорий.

Даже сегодня, если вбить в поисковик Google фразу "Майкл Джексон..." можно увидеть, что большое количество людей интересует, жив ли знаменитость. Поэтому OBOZ.UA решил разобраться, какими тайнами окутана смерть артиста и почему фанаты выдвигают теории заговора.

Официальная версия смерти певца

Сердце Майкла Джексона остановилось 25 июня 2009 года, когда он находился в доме неподалеку от Лос-Анджелеса. Как выяснило следствие, причиной смерти танцовщика была острая интоксикация сильным анестетиком пропофолом и другими наркотическими веществами, которые ему вводил с помощью инъекций личный врач Конрад Мюррей. Правоохранительные органы установили, что он не придерживался всех необходимых медицинских протоколов и давал королю поп-музыки препараты без надлежащего мониторинга.

Для проведения вскрытия тело Майкла Джексона доставили на вертолете в Лос-Анджелес. Процедура длилась около трех часов, а после ее завершения судмедэксперт сообщил, что не обнаружил никаких травм на теле артиста или доказательств преступных действий. Позже он сделал официальное заявление, где классифицировал уход звезды в мир иной как тот, что наступил в результате убийства. Его сердце остановилось из-за сочетания большого количества наркотических веществ, больше всего среди которых было пропофола и лоразепама. В протоколе вскрытия отмечалось, что Майкл Джексон был вполне здоровым и не имел никаких проблем со здоровьем, которые могли бы вызвать смерть.

В 2011 году Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве легендарного артиста и приговорен к четырем годам заключения. Однако в же в 2013-м врача выпустили на свободу из-за переполнения тюрем и за примерное поведение.

Кстати, похоронили Майкла Джексона почти через 2,5 месяца после ухода в мир иной, 3 сентября 2009 года. Родные исполнителя ожидали завершения судмедэкспертизы и всех необходимых процедур. Церемония прощания со знаменитостью стоила около миллиона долларов.

Майкл Джексон "инсценировал" свою смерть

Некоторые ценители творчества короля поп-музыки убеждены, что он на самом деле не умирал. Существует предположение, что певец хотел избавиться от своей публичности и избежать финансовых проблем, поэтому просто талантливо инсценировал уход в вечность. Некоторые считают, что на похоронах знаменитости в гроб положили специальную куклу. Более того, в сети даже распространялись кадры, где артиста якобы видели в компании семьи.

Певца убили намеренно

Другие фанаты короля поп-музыки считают, что его могли лишить жизни из-за денег. Согласно некоторым предположениям, поскольку Майкл Джексон владел 50% компании Sony/ATV (сейчас Sony Music Publishing), имевшей права на композиции The Beatles и других известных групп, кто-то решил "убрать с дороги" исполнителя. После смерти звезды предприятие выкупило его часть за $750 миллионов, получив значительный финансовый выигрыш.

По другой версии, смерти Майкла Джексона могли хотеть организаторы его прощального тура This Is It. Артист планировал провести только 10 концертов, однако компания AEG Live увеличила количество выступлений до 50. Отмечается, что из-за этого звезда почти не отдыхал и чувствовал себя слабым, так что ему и начали вводить пропофол. В частности, тур был застрахован на десятки миллионов долларов, на случай непредсказуемых событий. Майкл Джексон умер за 18 дней до начала гастролей, а организаторы якобы получили денежную компенсацию.

