'Люди не узнают': ветеран 'Терен' кардинально изменил образ после финала 'Холостяка 13'. Фото

После окончания проекта "Холостяк 13" ветеран Александр "Терен" Будько кардинально изменил свой имидж. Он состриг свою длинную шевелюру и показался в новом образе.

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По словам ветерана, теперь его трудно узнают люди, ведь длинная челка была особенностью. Об этом он рассказал в InstaStories.

"Привет! Самому, на самом деле, непривычно еще на себя смотреть. Люди не узнают, даже мои близкие знакомые удивляются", – признался "Терен".

Стоит отметить, что в сети во время трансляции "Холостяка 13" украинцы критиковали изменения укладки Александра Будько и утверждали, что ему портили этот образ. Однако теперь он решил расставить все точки над "и" и перевоплотиться полностью.

"Подстригся, немного непривычно самому теперь, но, как говорит мой барбер: "Не зубы, отрастут", – добавил он.

В комментариях украинцы выразили свое восхищение новым имиджем ветерана и объяснили особенности его прошлого и настоящего образа.

"Было – легко и романтично, с итальянским вайбом. Стало – грубо и дерзко. В зависимости, как хочется себя чувствовать. Эксперименты – это круто".

"Интересно, не узнала".

"Ну очень юно выглядит... Теперь можно и об отношениях с Юстиной подувать. А по факту, какая разница какая прическа, главное – что в сердце и в голове... А вы замечательный".

"Вообще не узнала вас, думала футболист какой-то. Мне кажется, вам так хорошо".

"Короткое выглядит более брутально".

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" намекнул на разрыв с победительницей "Холостяка 13". Он назвал свое участие в шоу сном, а теперь – что "вернулся к реальности".

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