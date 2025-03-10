'Любовница' Путина публично подтвердила роман с его соратником: 'инсайдеры' рассекретили, как на это отреагировал диктатор

"Любовница" российского президента Владимира Путина Екатерина Мизулина подтвердила слухи об отношениях с соратником диктатора, певцом Ярославом Дроновым, более известным под псевдонимом Shaman. О романе с Z-исполнителем глава Лиги безопасного интернета заговорила во время его концерта. Для подтверждения своих "сильных чувств" пара решила поцеловаться прямо на сцене.

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Соответствующее видео появилось на просторах росмедиа. Отмечается, что в течение определенного времени распространялись сплетни, что путинист даже планирует сделать избраннице предложение руки и сердца во время выступления, однако все завершилось публичным объявлением о романе.

Shaman произнес: "Отметим при всех. Мы пара, мы встречаемся и мы вместе". После этой речи Z-певец обратился к Екатерине Мизулиной с вопросом: "Что ты об этом скажешь?", на что получил краткий ответ: "Да".

В одном из пропагандистских Telegram-каналов, где якобы появляется информация от приближенных к российскому диктатору людей, "инсайдер" раскрыл реакцию Путина на роман "любовницы" с исполнителем. По словам источника, глава Кремля вроде бы просто поставил на паузу отношения с женщиной, ведь у него нет достаточного количества времени. Потому, по данным другого информатора, Путин предложил Мизулиной закрутить "ненавязчивый роман" с артистом.

"Ярослав сначала был против, говорил, что хочет чего-нибудь посерьезнее. Но потом ему объяснили, что отказать Мизулиной – это практически отказать Владимиру Владимировичу. Он решил не спорить. И объявил, что они с Екатериной – пара", – отметила источник.

Напомним, что предположения о романе между Путиным и Мизулиной, которой он заменил свою бывшую пассию, гимнастку Алину Кабаеву, появились еще в начале 2024 года. "Любовница" российского диктатора является членом Общественной палаты Российской Федерации и главой Лиги безопасного интернета, поэтому ответственна за цензуру, штрафы и другие санкции в адрес медиа и социальных сетей, не выполняющих законодательство РФ.

О ней писали следующее: "Президент, поговаривают, нашел себе новую пассию для общения. Источники крайне аккуратны в выражениях, поскольку 100% подтверждения никто дать не может. Однако есть основания полагать, что Владимир Владимирович в последнее время сблизился с Екатериной Мизулиной. Последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами. И, казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично звонил Мизулиной с успокоительными словами. У нас нет основания утверждать, что между Путиным и Мизулиной роман, однако несколько собеседников на наш вопрос об их отношениях пытались уйти от ответа с аргументацией "об этом лучше лишний раз не говорить".

Их отношения подтверждала исполнительный директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, Мизулина – однозначно типаж Путина, которому нравится блондинка а-ля Барби. Более того, глава Лиги безопасного интернета стоит на стороне президента РФ, поэтому в мае 2022 года назвала всех россиян, не поддерживающих диктатора, "кукарекающими петухами", а эмиграцию несогласных с режимом людей – "очищением от нежелательных граждан".

Однако уже в 2025 году Мизулин был заподозрен в романе с Z-певцом Shaman. Они неоднократно публиковали общие фото в соцсетях, а исполнитель поздравлял члена Общественной палаты РФ с днем рождения. А во время концерта в одной из московских школ дети начали кричать "Горько", поэтому артист сделал вид, что целует женщину, прикрывая их губы рукой.

Стоит отметить, что Shaman является одним из ключевых исполнителей, которых использует российская власть для оправдания вооруженной агрессии и формирования положительного образа оккупантов. В 2022 году он записал видео, где восхвалял военных РФ, а в феврале 2023-го выступил во временно оккупированной части Херсонщины, где хотел популяризировать идеи путинского режима. Из-за такой деятельности Служба безопасности Украины объявила о подозрении артисту.

Кроме того, Shaman стал главным "Символом спецоперации" и реальной Z-звездой музыкального шоу-бизнеса военного времени. Исполнителю удалось обрести популярность после начала полномасштабного вторжения, а его патриотические композиции "Да, я русский", "Исповедь", "Моя Россия" и тому подобные становились хитами в РФ. К тому же на всех концертах певца присутствует большое количество русской национальной символики, что помогает развивать пропагандистскую кампанию Путина и максимально поощрять молодежь присоединяться к армии.

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