Любовь из школы и скромная муза: что известно о женах Степана Гиги, которые держались в тени

Народный артист Украины Степан Гига при жизни почти не говорил о личном и сознательно избегал публичности в вопросах семьи. Несмотря на статус одного из самых популярных шансонных украинских певцов, он оберегал близких от внимания медиа, но с детьми-музыкантами выступал чуть ли не на каждом из последних концертов.

Видео дня

Известно, что Степан Гига был женат дважды. Оба его брака были тесно связаны с музыкой, но женщины, которые были рядом с ним, оставались вне сцены и не стремились к публичности. OBOZ.UA расскажет, что о них известно.

Первая жена

Первой женой артиста стала его школьная любовь. Подробностей этого брака певец никогда не раскрывал, однако именно в этих отношениях родилась дочь Квитослава. Она пошла по пути отца, стала певицей и получила звание заслуженной артистки Украины.

Квитослава воспитывает сына Даниэля – внука Степана Гиги.

Вторая жена

Вторую жену певца звали Галина. Она является профессиональной бандуристкой и много лет работала в музыкальной сфере. В 1990-х Галина была администратором Закарпатской областной филармонии, где Степан Гига выступал солистом, хотя их знакомство состоялось в Киеве.

Впоследствии она стала директором студии звукозаписи GIGARecords, основанной артистом, и отвечала за организационные процессы его творческих проектов.

В этом браке родился сын Степан Гига-младший, который также выбрал музыкальную карьеру и неоднократно выступал вместе с отцом. В июне 2025 года ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины.

Сам Степан Гига-старший не раз подчеркивал, что семья является его главной жизненной ценностью: "Основным достижением в моей жизни являются мои дети: дочь Квитослава, сын Степан и внук Даниэль".

Смерть Степана Гиги

12 декабря стало известно о смерти народного артиста Украины Степана Гиги. Певец умер в возрасте 66 лет. Перед этим, 19 ноября, сообщалось, что он попал в больницу и перенес срочное оперативное вмешательство. Его состояние тогда оценивали как тяжелое, но стабильное, без разглашения диагноза.

14-15 декабря во Львове состоялась церемония прощания с народным артистом. Похоронили его на Лычаковском кладбище, где он и завещал.

Ранее с OBOZ.UA делились воспоминаниями о Степане Гиге его звездные друзья. Павел Зибров рассказал о принципиальной позиции певца по отношению к телевидению и шоу-бизнесу, а также о том, как Леся Никитюк помогла молодому поколению открыть его песню "Цей сон". Продюсер Анжела Норбоева поделилась, что о Гиге говорили в музыкальной тусовке, а поэт-песенник Вадим Крищенко вспомнил, что тот рассказывал о болезни, которая унесла его жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!