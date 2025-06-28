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Любит Украину не на словах: Джамала поразила стильным образом и показала, что всегда носит в сумке

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,1 т.
Любит Украину не на словах: Джамала поразила стильным образом и показала, что всегда носит в сумке

Украинская певица Джамала стала новой героиней видео блогера Николаса Кармы, который интересуется стоимостью образов медийных людей и обычных прохожих. Звезда вышла на прогулку в трендовом аутфите, что обошелся ей примерно в 19 тысяч гривен, и показала символическую вещь, которую всегда носит с собой – сине-желтый флаг.

Видео дня

Соответствующее видео интернет-деятель обнародовал на личной странице в Instagram. Артистка вызвала кучу положительных эмоций у пользователей сети не только своим замечательным чувством стиля, но и искренними эмоциями.

Джамала нарядилась в коричневые брюки свободного кроя от украинского бренда Papaya за 1500 гривен и столько же отдала за обувь. Акцентным элементом лука исполнительницы стала бежевая накидка, за которую она заплатила 10 тысяч грн.

Любит Украину не на словах: Джамала поразила стильным образом и показала, что всегда носит в сумке

Аутфит знаменитость дополнила кожаной сумкой шоколадного цвета стоимостью примерно 6000 гривен. Джамала призналась, что носит с собой довольно много вещей, поэтому внутри ее аксессуара полный беспорядок, однако она никогда не забывает положить туда флаг Украины.

Любит Украину не на словах: Джамала поразила стильным образом и показала, что всегда носит в сумке

Под роликом со звездой украинцы оставили большое количество положительных комментариев, где забросали ее комплиментами и отметили, что были приятно удивлены ее откровенностью:

"Джамала невероятная женщина. Замечательный голос, поддерживает все украинское. И флаг в сумке – то любовь".

"Какая она искренняя и простая".

"Искренность Джамалы видна невооруженным глазом. Не то, как некоторые звезды хотят притворяться ее, а не удается. Поэтому их и не любят. О Джамале только хорошие комментарии, никакого хейта. Потому что настоящая, не лукавая, не приспособленка и любит Украину не на словах!"

"Какая же Джамала красавица. Этот стиль ей очень подходит, цвета фантастические, плащик – то вообще любовь".

"Джамала невероятно светлый человек".

Любит Украину не на словах: Джамала поразила стильным образом и показала, что всегда носит в сумке
Любит Украину не на словах: Джамала поразила стильным образом и показала, что всегда носит в сумке
Любит Украину не на словах: Джамала поразила стильным образом и показала, что всегда носит в сумке
Любит Украину не на словах: Джамала поразила стильным образом и показала, что всегда носит в сумке

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