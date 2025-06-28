Любит Украину не на словах: Джамала поразила стильным образом и показала, что всегда носит в сумке

Украинская певица Джамала стала новой героиней видео блогера Николаса Кармы, который интересуется стоимостью образов медийных людей и обычных прохожих. Звезда вышла на прогулку в трендовом аутфите, что обошелся ей примерно в 19 тысяч гривен, и показала символическую вещь, которую всегда носит с собой – сине-желтый флаг.

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Соответствующее видео интернет-деятель обнародовал на личной странице в Instagram. Артистка вызвала кучу положительных эмоций у пользователей сети не только своим замечательным чувством стиля, но и искренними эмоциями.

Джамала нарядилась в коричневые брюки свободного кроя от украинского бренда Papaya за 1500 гривен и столько же отдала за обувь. Акцентным элементом лука исполнительницы стала бежевая накидка, за которую она заплатила 10 тысяч грн.

Аутфит знаменитость дополнила кожаной сумкой шоколадного цвета стоимостью примерно 6000 гривен. Джамала призналась, что носит с собой довольно много вещей, поэтому внутри ее аксессуара полный беспорядок, однако она никогда не забывает положить туда флаг Украины.

Под роликом со звездой украинцы оставили большое количество положительных комментариев, где забросали ее комплиментами и отметили, что были приятно удивлены ее откровенностью:

"Джамала невероятная женщина. Замечательный голос, поддерживает все украинское. И флаг в сумке – то любовь".

"Какая она искренняя и простая".

"Искренность Джамалы видна невооруженным глазом. Не то, как некоторые звезды хотят притворяться ее, а не удается. Поэтому их и не любят. О Джамале только хорошие комментарии, никакого хейта. Потому что настоящая, не лукавая, не приспособленка и любит Украину не на словах!"

"Какая же Джамала красавица. Этот стиль ей очень подходит, цвета фантастические, плащик – то вообще любовь".

"Джамала невероятно светлый человек".

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