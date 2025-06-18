'Мы же украинцы, мы умеем!' Амадор Лопес рассекретил цену своего образа, за который торговался с продавцами, и рассмешил сеть

Блогер Николас Карма, известный аудитории благодаря своей популярной рубрике "Сколько стоит ваш лук?", расспросил стоимость аутфита украино-венесуэльского хореографа и певца Амадора Лопеса. Знаменитость вышел на прогулку в стильном образе, за который отдал около 39 тысяч гривен. Артист откровенно поделился, что некоторые элементы наряда могли ему обойтись значительно дороже, однако он смог удачно поторговаться с продавцами.

Видео дня

Такая открытость и веселое настроение танцовщика вызвала кучу положительных эмоций у пользователей сети. Видео с 42-летним исполнителем интернет-деятель обнародовал на личной странице в Instagram.

Амадор Лопес вышел в люди в черной футболке за 1500 грн и столько же отдал за шорты. Хореограф выбрал для себя солнцезащитные очки от Dolce & Gabbana за 500 евро (23800 грн), а также белые кроссовки Calvin Klein, которые приобрел за 8500 грн. Артист раскрыл, что стоимость обуви на самом деле составляла 15 тысяч гривен, но ему удалось несколько сэкономить, как и при покупке сережек.

"Серьги я покупал 10 лет назад в Египте. Они стоили где-то $300, а я купил за $80. Сторговался. Мы же украинцы, мы умеем!", – сказал танцовщик.

Рассказ Амадора Лопеса о своем аутфите изрядно повеселил подписчиков Николаса Кармы, поэтому они оставили под роликом много положительных комментариев:

"Это просто человек-праздник! Столько тепла и позитива. Больше бы таких!"

"Только позитив от него веет".

"Спасибо за настроение. Именно это нужно было".

"Моя любовь. Амадорчик – человек фейерверк! Всегда где он, там праздник!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Амадор Лопес признался, как относится к взяткам и кто ему помог получить украинский паспорт в 2022 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!