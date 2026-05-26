Любимец женщин с 'демоническим' лицом: каким в жизни был 'главный казак' Украины Лесь Сердюк и что за вещь он просил положить на свою могилу

Во вторник, 26 мая, исполняется 16 лет со дня смерти народного артиста Украины Леся Сердюка – актера, которого называли одним из "главных казаков" украинского кино. Он оставил после себя почти сотню ролей, а его образы в лентах "Вавилон ХХ", "Легенда о княгине Ольге", "Соломенные колокола", "Роксолана" и "Тарас Бульба" стали частью золотого фонда украинского кинематографа.

Видео дня

За суровой внешностью и "демоническим" взглядом, который пугал даже коллег во время первого знакомства, скрывался деликатный, щедрый и ранимый человек. Друзья называли его просто – Лесик. А перед смертью актер просил о символической вещи на собственной могиле – кирзовые сапоги, в которых прошла половина его кинокарьеры. OBOZ.UA расскажет, каким в жизни был Лесь Сердюк.

Лесь Сердюк с детства рос буквально за театральными кулисами, но больше всего его привлекало именно кино. Настоящая популярность пришла к Сердюку после роли Данька в культовом "Вавилоне ХХ" Ивана Миколайчука. Впоследствии были "Княгиня Ольга", "Гетманские клейноды", "Роксолана" и десятки других работ.

Его называли идеальным воплощением украинского казака – высокий, плечистый, с резкими чертами лица и магнетическим взглядом. Сам Сердюк шутил, что Россия "постоянно снимает его казаком". В 2008 году он рассказывал, что режиссеры видели в нем "национальный типаж", который идеально подходит для исторических ролей. Особенно после образа князя Святослава в "Легенде о княгине Ольге", который стал одной из самых сильных работ актера.

Вдова Ильенко, актриса Людмила Ефименко, вспоминала, что во время первой встречи Лесь Сердюк ее даже напугал.

"Хорошо помню, как впервые увидела Леся. Это было на Киностудии имени Александра Довженко. Я, тогда молодая актриса, шла по коридору, с восторгом глядя по сторонам. Одним из первых, кто мне встретился, был Лесь Сердюк. Но, признаться, в то время я не знала, кто это. Просто обратила внимание на немного мрачного мужчину, внешность которого была чуть ли не демонической. Знаете, он меня даже немного напугал", – рассказывала она.

Впрочем, очень быстро выяснилось, что за суровым образом стоит мягкий и чрезвычайно интеллигентный человек.

"Оказалось, что мужчина демонической внешности – очень мягкий, нежный человек. Он никогда не повышал голос, а речь его была чрезвычайно певучей. Сердюк был невероятно галантный и любил женщин", – говорила Ефименко.

Коллеги называли Сердюка душой компании и любимцем женщин. Он был несколько раз женат. Первой женой актера стала звезда Театра имени Леси Украинки Ирина Бунина, которая родила ему дочь Анастасию. Позже Сердюк женился еще несколько раз, а последней его избранницей стала режиссер Анна, с которой он прожил около 30 лет и воспитал сына Александра.

Одним из самых тяжелых периодов в жизни актера стала смерть третьей жены Леси, которая трагически утонула в Днепре. Именно после этого Сердюк начал злоупотреблять алкоголем. Однако впоследствии смог полностью отказаться от спиртного.

Людмила Ефименко вспоминала, что во время работы над "Соломенными колоколами" Юрий Ильенко поставил актеру ультиматум: или он бросает пить, или теряет роль и дружбу режиссера. Сердюк согласился на лечение и больше, по словам коллег, не возвращался к алкоголю.

За роль в "Соломенных колоколах" актер получил награду за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Карловых Варах. И именно с этой историей связано одно из самых известных воспоминаний о Сердюке.

Юрий Ильенко рассказывал, что накануне вручения наград они стояли возле витрины с призами, и актер тихо сказал: "Вот ничего не хочу, кроме этой игрушки". На следующий день именно эту статуэтку ему и вручили.

Несмотря на популярность, Сердюк никогда не был человеком роскоши. Он долго мечтал о собственной машине и смог купить "Жигули" только в 50 лет. Актер скромно одевался, любил джинсы, черный свитер и старую кожаную куртку, которую носил годами.

В последние годы жизни Сердюк вернулся на театральную сцену. После длительного перерыва его пригласил в Театр имени Ивана Франко Богдан Ступка. Сам актер говорил, что Ступка "продолжил ему творческую жизнь".

В 2009 году у Сердюка обнаружили рак кишечника. Несмотря на химиотерапию и операции, он до последнего хотел работать, готовил спектакль к своему 70-летию и рвался на репетиции.

Незадолго до смерти он позвонил Юрию Ильенко и сказал фразу, которую друзья запомнили навсегда: "Знаешь, Юра, сейчас, как никогда, мне хочется жить..."

Лесь Сердюк умер 26 мая 2010 года в возрасте 70 лет. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

После смерти актера Юрий Ильенко рассказал и о необычной просьбе своего друга. Сердюк хотел, чтобы на его могиле повесили кирзовые сапоги – те самые, в которых он сыграл чуть ли не половину своих ролей.

"Он половину своей кинокарьеры провел в них. Играл шахтеров, рабочих, крестьян.Хотя сапоги всегда были одинаковыми, он каждый раз был новым", – говорил режиссер.

Ранее OBOZ.UA писал, что друзья суперзвезды украинского телевидения Александра Сафонова рассказали, как на самом деле он жил последние годы. В 2010 году после неудачной хирургической операции он перенес тяжелый инсульт: месяц находился в коме, а впоследствии оказался в кресле колесном. Более 16 лет боролся с последствиями болезни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!