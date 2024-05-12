Лузер Евровидение 2024: кто получил меньше всего баллов. Таблица голосования

Меньше всего баллов на конкурсе Евровидение 2024 года получила норвежская исполнительница Gåte с композицией Ulveham (волчья шкура), заняв 25 место. Ее выступление оценили всего в 16 баллов.

Результаты голосования обнародовал официальный сайт Eurovisionworld. Норвегия возглавила рейтинг лузеров, ведь страна 11 раз за 53 года занимала последнее место, из них четыре раза с нулевым результатом.

Высокую оценку поставила конкурсантке Албания – 6 баллов. Австрия и Чехия отдали по 1 баллу. Литва 2 балла. Украина и Финляндия – по 3 балла.

Песня, которую исполняла Gåte, звучит на норвежском языке, а в начале композиции слышен традиционный пастуший призыв. Сюжет текста основан на почти тысячелетней скандинавской средневековой балладе, но сделан на современный лад.

В композиции рассказывается о волчьей шкуре. Отрывок из нее:

Я была такой щедрой и очаровательной девушкой

Со злой мачехой, моя мать умерла

Она превратила меня в меч и иглу

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И отправила меня в королевский двор

И гнев моей мачехи больше всего ощущался

Когда все величайшие любили меня больше всего

Она дала мне шкуру, как у серого волка

Она прокляла меня, чтобы я ходила одинокая в лесу

Я никогда не буду целостной и доброй

Пока не выпью крови своего брата

Напомним, по прогнозам лузером Евровидения-2024 должна была стать 56-летняя певица Nebulossa со скандальным треком Zorra. Это самая старая участница конкурса. Ее номер запомнился не этим фактом, а пикантными танцорами и их костюмами, точнее их отсутствием.

В переводе с испанского языка "Zorra" имеет два значения: "лиса" и "с*ка". В случае с конкурсной песней Nebulossa, речь идет о втором переводе слова. Это привело к скандалу вокруг певицы, которую обвинили в пренебрежительном отношении к женщинам. Впрочем, сама исполнительница уверяет, что ее трек – это "самотерапия" и "призыв оставаться самой собой".

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