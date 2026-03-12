Louis Vuitton перенес картины украинского художника на новую коллекцию одежды после пророссийского скандала: что из этого вышло

Французский дом моды Louis Vuitton, что несколько лет назад оказался в центре пророссийского скандала, представил новую коллекцию одежды креативного директора Николя Гескьера, "изюминкой" которой стали картины украинского художника Назара Стреляева-Назарка. На подиуме в Лувре манекенщицы продемонстрировали мини-юбки и джемперы, задекорированные фрагментами из его работы Paramnesia.

Видео дня

О сотрудничестве с люксовым брендом Назар Стреляев-Назарко сообщил на личной странице в Instagram. Он поблагодарил модельера за возможность представить свое творчество миру и отметил, что участие в проекте стало для него особым опытом.

"Спасибо Николя Гескьере и Флорану Буоно за доверие и щедрость, а также за то, что привлекли меня к процессу создания такой прекрасной коллекции. Мне было очень приятно увидеть свои работы сквозь ваше видение и с совершенно новой перспективы. Это был для меня действительно незабываемый и значимый опыт", – написал художник.

Стоит отметить, что при создании модной коллекции работы Назара Стреляева-Назарка несколько видоизменили. В оригинале художник изобразил ягнят в обычных резиновых сапогах, тогда как на одежде животных показали в люксовой обуви с монограммой LV.

Скандал с французским домом моды

В 2023 году Louis Vuitton представил новую коллекцию женской одежды, для рекламной кампании которой решил использовать флаг с белым, синим и красным цветами, который дополнил черной буквой V. На первый взгляд, это лишь оттенки знамя Франции, однако в разгар кровавой войны россияне восприняли это как жест поддержки и начали писать под постом бренда радостные комментарии вроде: "Шикарные цвета! Россия", "Цвета красивые, а буква моя любимая V", "С такой рекламой в России можно сделать хорошую кассу. Вся Европа вместе столько не купит, сколько россияне".

Некоторые украинцы объясняли такой поступок Louis Vuitton тем, что он просто использовал цвета флага родной страны, а другие же предположили, что это был спланированный ход. Юзеры отметили, что авторы рекламы специально использовали такие оттенки, осознавая, что это вызовет ажиотаж в Интернете.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что американская рэперша, которая поддержала Украину, сняла клип с "Z-патриоткой" Ириной Шейк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!