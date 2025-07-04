Лорен Санчес сделала пирсинг в очень странном месте перед свадьбой с Джеффом Безосом. Фото

Американская журналистка Лорен Санчес, которая недавно стала официальной женой предпринимателя и основателя компании Amazon Джеффа Безоса, решила сделать пирсинг перед церемонией свадьбы. Однако место для украшения на своем теле она выбрала довольно нестандартное.

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Незадолго до торжественного трехдневного празднования возлюбленная миллиардера сделала изящный маникюр у звездного мастера Ирам Шелтон, пишет Daily Mail. Журналистка выбрала для себя универсальный дизайн – френч, однако он имел одну особенность. На безымянном ногте Лорен Санчес мастер сделала небольшую дырочку, где закрепила украшение, инкрустированное бриллиантами, в форме английской буквы "B", что, вероятно, символизирует фамилию новоиспеченных супругов.

"Мы прокололи ноготь как завершающий штрих для последнего дня празднования. Ничто не сравнится с бриллиантами на кончиках пальцев", – написала Ирам Шелтон.

В частности Лорен Санчес продемонстрировала интересные аксессуары, которые имели особый символизм. Так, например, во время одной из вечеринок она дополнила лук черным клатчем, где было написано "Миссис Безос".

Напомним, что журналистка и основатель Amazon устроили трехдневное гуляние в Венеции в честь своей свадьбы. Сначала пара и их гости поужинали в монастырском дворике рядом с церковью Мадонна дель'Орто. Тогда Лорен Санчес продемонстрировала свою тонкую талию, выбрав стильное платье от модного бренда Schiaparelli.

27 июня влюбленные официально связали себя узами брака. Лорен Санчес и Джефф Безос организовали роскошную церемонию под открытым небом на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Невеста шла под венец в элегантном платье от Dolce & Gabbana. Интересно, что при создании аутфита возлюбленная основателя Amazon и дизайнеры вдохновлялись образом, в котором актриса Софи Лорен выходила замуж за Кэри Гранта в фильме "Плавучий дом" 1958 года.

Трехдневные торжества молодожены решили завершить, устроив пижамную вечеринку. Большинство гостей придерживались специфического дресс-кода, поэтому нарядились в дизайнерские халаты, атласные рубашки и тапочки. Сама Лорен Санчес в тот вечер выбрала для себя пудровое платье без бретелек с хрустальной вышивкой и фатиновым низом в стиле "рыбий хвост" от Atelier Versace. А вот Джефф Безос нарядился в черный костюм.

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