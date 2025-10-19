Лобода тайно спела на русском на свадьбе футболиста из РФ, который гордится своим паспортом. Видео

Украинская скандальная певица Светлана Лобода попыталась скрыть свое выступление на свадьбе российского футболиста. Артистка исполнила свой русскоязычный репертуар на празднике.

В сеть попало видео с ее выступления для российского футболиста Никиты Хайкина. Торжество состоялось во Франции, а кадры с мероприятия обнародовал блогер Богдан Беспалов.

Как стало известно, среди исполненных треков была ее старая русскоязычная песня "40 градусов". При этом Лобода старалась не афишировать свое участие в событии – на ее официальных страницах в соцсетях нет никаких упоминаний об этом выступлении.

По данным источника, певица согласилась спеть только при условии полной конфиденциальности и запрета на публикацию фото и видео. Впрочем, гости свадьбы, похоже, не сдержали договоренности – в сети появились записи, на которых четко видно, как Лобода развлекает гостей во время вечеринки.

После этого певицу раскритиковали в сети за то, что она выступала на русском для спортсмена, который публично называл себя "патриотом РФ" и "гордится российским паспортом".

Никита Хайкин – 30-летний вратарь норвежского клуба "Буде-Глимт". Родился в Израиле, вырос в Москве, имеет гражданства России и Израиля. В прошлом играл за молодежную сборную России, однако недавно заявил, что планирует сменить футбольное гражданство и выступать за сборную Норвегии после получения местного паспорта.

Футболист женился на гражданке Норвегии, что значительно упростило процесс натурализации. Известно, что документы на норвежское гражданство уже на финальной стадии, осталось только сдать языковой тест. Несмотря на это, Хайкин неоднократно публично подчеркивал, что не отрекается от своих русских корней.

