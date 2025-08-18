'Почему вы не разговариваете на украинском?' Лобода, которая поет на русском, задала странный вопрос детям-беженцам и возмутила сеть

Скандальная певица Светлана Лобода во время своего тура в очередной раз влезла в скандал из-за неоднозначного высказывания. 15 августа в Батуми, Грузия, где певица дала концерт, она встретилась с украинскими фанами, среди которых были дети из Ирпеня. Однако разговор завершился довольно неожиданным замечанием со стороны артистки.

Видео дня

В фан-аккаунте певицы появилось видео, где видно, как дети рассказывают, что сейчас живут в Батуми, но родом из Киевской области. Они обращались к артистке на русском языке. Услышав это, Лобода внезапно перешла на украинский и спросила: "Почему вы не говорите на украинском языке? Это же классно – говорить на нашем языке".

Интересно, что в начале разговора сама Лобода общалась на русском, но, услышав об Ирпене, решила сменить язык. Для многих поклонников такое поведение показалось нелогичным, ведь большинство публичных выступлений артистки и ее соцсети до сих пор остаются русскоязычными.

В комментариях к видео пользователи отметили, что призыв Лободы является противоречивым. Певице напомнили, что она годами строила карьеру именно на русскоязычном контенте и до сих пор исполняет свои песни на этом языке.

"Спрашивает, почему не говорят на украинском языке, хотя сама поет и говорит на русском".

"Я в прошлом месяце была на ее концерте, и никто на украинском не разговаривал! А в Грузии решила показать, какая она "украиноязычная".

"Лобода, не разочаровывай".

"Ты же сама разговариваешь на русском".

"Как она переобулась сказочно".

Интересно, что накануне Лобода опубликовала в Instagram сообщение о своем выступлении в Батуми на русском языке. В нем она показала видео с концерта, где исполняла известные русскоязычные хиты.

Ситуация вызвала особое возмущение из-за контраста между словами и действиями певицы. Публично делая замечания детям-беженцам за общение на русском, Лобода и сама продолжает вести блог, давать интервью и петь на языке страны-агрессора. Такая двойственность вызвала в обществе дискуссию об искренности намерений артистки.

Светлана Лобода родом из Ирпеня, однако свою музыкальную карьеру в основном строила в России и для русскоязычной аудитории. Даже после начала полномасштабной войны она не отказалась от исполнения старых русскоязычных хитов, а ее новые релизы также в основном остаются на этом же языке.

В 2022–2023 годах артистка несколько раз заявляла о поддержке Украины, помогала благотворительным проектам и давала концерты для сбора средств. Однако вопрос языка для нее остается болезненным: попытки частично перейти на украинский чередуются с постоянным использованием русского в публичном пространстве.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль высмеяла Светлану Лободу на концерте в Брюсселе. Ее слова вызвали бурную реакцию у аудитории, которая начала громко аплодировать и смеяться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!