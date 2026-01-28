Лицо украинской певицы из небольшого городка украсило главную площадь Нью-Йорка. Фото

Билборд с фотографией украинской певицы Кристины Соловий появился на центральной площади Нью-Йорка – Таймс-сквере, ведь она присоединилась к программе Spotify EQUAL. По словам артистки, это событие стало важным достижением в ее жизни, поскольку начиная творческий путь в родном Дрогобыче Львовской области, она мечтала говорить о родной культуре на весь мир и шла к своей цели.

Радостной новостью исполнительница поделилась на личной странице в Instagram. Знаменитость подчеркнула, что на собственном примере показала: независимо от того, откуда человек начинает свое профессиональное развитие, сможет достичь успеха.

"В NYC на Times Square – отныне я амбассадор программы Spotify EQUAL. Ее создали, чтобы давать голос женщинам в музыке и мотивировать людей творить свое. Надеюсь, этот пост и это событие вдохновит вас – откуда бы вы ни начинали, не сомневайтесь, что сможете достичь чего угодно. Ведь когда-то маленькая Кристина из Дрогобыча поверила, что будет говорить об украинской музыке в мире", – отметила артистка.

На билборде Кристина Соловий предстала в нежно-розовом облегающем платье с глубоким декольте. На шею она надела цепочку с массивной подвеской. Певица распустила свои длинные волосы, сделав центральный пробор, а в макияже отдала предпочтение нюдовым оттенкам.

Эта новость вызвала кучу положительных эмоции у поклонников Кристины Соловий, поэтому они активно поздравляли ее с достижением в комментариях под постом:

"Кристина, ну это уже мировой уровень. Поздравляю".

"Класс!"

"Гордимся тобой, наша Кристина! Супер! Молодчинка".

"Поздравляю, лучшая."

"Поздравляю! Очень приятно такие новости читать".

Заметим, что программа EQUAL от стримингового сервиса Spotify создана для того, чтобы способствовать равенству женщин в глобальной индустрии музыки. Первым украинским амбассадором проекта в марте 2023-го стала исполнительница Jamala. В мае того же года к инициативе присоединилась Alyona Alyona, а в июле – Onuka.

