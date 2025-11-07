УкраїнськаУКР
Украинская модель появилась на обложке европейского Vogue. Фото

Анастасия Какун
Украинская модель Анастасия Коваль украсила обложку нового выпуска португальского Vogue. Девушка попозировала для глянца в несколько откровенном образе, а главным элементом фотосессии стала яркая лампа, которая помогла сделать акцент на ее лице.

Эффектная фотография с украинкой появилась на официальной странице модного журнала в Instagram. Пользователи сети были в восторге от снимка, поэтому оставили в комментариях много положительных слов.

Анастасия Коваль попозировала на камеру, лежа на столике, покрытом серебристой тканью. Стилисты подобрали для модели смелый образ, где соединили светлый топ, ярко-розовые босоножки на каблуках, солнцезащитные очки и повязку на голову.

Темой номера, на обложке которого появилась украинка, было выбрано The Art of Living ("Искусство жизни"). Выпуск фокусируется на поиске гармонии "между тем, что мы переживаем, и тем, что мы чувствуем, между тем, что видно, и тем, что остается незаметным".

Обложка португальского Vogue с Анастасией Коваль понравилась читателям глянца, поэтому они оставили в комментариях много смайликов с изображением сердечек и огоньков, а также написали несколько приятных слов модели: "Невероятная!", "Вау", "Это слишком красиво".

Что известно о модели

Стоит заметить, что Анастасия Коваль смогла достичь впечатляющих результатов в модельной карьере. Украинка сотрудничала со многими мировыми брендами, среди которых Chanel, Dolce & Gabbana, Margiela, Louis Vuitton, Dior, Schiaparelli и Giorgio Armani, а также снималась для глянцев Elle, Harper's Bazaar, Grazia и Marie Claire. Все эти работы принесли девушке международное признание.

Однако в жизни Анастасии Коваль присутствует не только моделинг. Она занимается фотографией, а также является чемпионкой Украины по боксу.

