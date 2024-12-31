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Лилия Ребрик очаровала "змеиным" образом на Новый год, который для нее выбрал муж. Фото

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
1,5 т.
Лилия Ребрик очаровала 'змеиным' образом на Новый год, который для нее выбрал муж. Фото

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик очаровала подписчиков новогодним образом, созданным особым стилистом. На новых фото звезда позирует рядом с праздничной елкой в серо-черном блестящем платье, ткань которого была вдохновлена символом 2025 года – змеей.

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Платье по фигуре имело светлые акценты на декольте и ногах, имитируя сияние. "Ну что, мать драконов хорошо справилась в этом году со своей ролью! И уже присматривается к образу змеи! – говорится в сообщении Ребрик в Instagram, которая в 2024-м в третий раз стала мамой. – Все хорошее за 2024-й оставлю в сердце, все плохое – в памяти, все светлое – понесу дальше!"

Лилия Ребрик очаровала "змеиным" образом на Новый год, который для нее выбрал муж. Фото
Лилия Ребрик очаровала "змеиным" образом на Новый год, который для нее выбрал муж. Фото

На снимках у золотых огоньков актриса сияла не сама, а с мужем – хореографом Андреем Диким. Именно любимый телеведущей подобрал жене интересный и символический наряд. Комментаторы оценили старания артиста и засыпали Ребрик комплиментами:

Лилия Ребрик очаровала "змеиным" образом на Новый год, который для нее выбрал муж. Фото
Лилия Ребрик очаровала "змеиным" образом на Новый год, который для нее выбрал муж. Фото
  • "Лилия – вы невероятная женщина. Это тяжелый труд совмещать идеальные отношения в семье и выглядеть на работе на все 100. Шикарная".
  • "Всегда восхищаюсь вами. Вы прекрасная семейная пара. Всех благ и мирного неба над головой"
  • "Как? Сохранить такую фигуру, родив троих детишек?"
  • "Лиличка – наша красавица. Счастье вашей семье!"
  • "Лилия, у вас невероятное платье и вы в ней огонь. Пусть мечты каждого обязательно сбудутся".
  • "Вы милый, творческий и просто замечательный человек!"
  • "Вы красавица и мудрая женщина".
Лилия Ребрик очаровала "змеиным" образом на Новый год, который для нее выбрал муж. Фото

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