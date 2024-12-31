Лилия Ребрик очаровала 'змеиным' образом на Новый год, который для нее выбрал муж. Фото

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик очаровала подписчиков новогодним образом, созданным особым стилистом. На новых фото звезда позирует рядом с праздничной елкой в серо-черном блестящем платье, ткань которого была вдохновлена символом 2025 года – змеей.

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Платье по фигуре имело светлые акценты на декольте и ногах, имитируя сияние. "Ну что, мать драконов хорошо справилась в этом году со своей ролью! И уже присматривается к образу змеи! – говорится в сообщении Ребрик в Instagram, которая в 2024-м в третий раз стала мамой. – Все хорошее за 2024-й оставлю в сердце, все плохое – в памяти, все светлое – понесу дальше!"

На снимках у золотых огоньков актриса сияла не сама, а с мужем – хореографом Андреем Диким. Именно любимый телеведущей подобрал жене интересный и символический наряд. Комментаторы оценили старания артиста и засыпали Ребрик комплиментами:

"Лилия – вы невероятная женщина. Это тяжелый труд совмещать идеальные отношения в семье и выглядеть на работе на все 100. Шикарная".

"Всегда восхищаюсь вами. Вы прекрасная семейная пара. Всех благ и мирного неба над головой"

"Как? Сохранить такую фигуру, родив троих детишек?"

"Лиличка – наша красавица. Счастье вашей семье!"

"Лилия, у вас невероятное платье и вы в ней огонь. Пусть мечты каждого обязательно сбудутся".

"Вы милый, творческий и просто замечательный человек!"

"Вы красавица и мудрая женщина".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как София Ротару вышла на связь, чтобы поздравить украинцев с Новым годом. Фото – смотрите здесь.

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