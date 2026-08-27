Лиев Шрайбер вновь приехал в Украину и навестил тяжелобольных детей: как голливудскую звезду встретили в Киеве

Голливудский актер и кинопродюсер Лиев Шрайбер вновь приехал в Украину. На этот раз звезда фильмов "Люди Икс" и "Крик" посетил семейный дом "Дача" в Киеве, где проживают семьи с тяжелобольными детьми. Актер пообщался с маленькими обитателями, записал с ними интервью, принял участие в творческой мастерской и даже спел рэп вместе с одним из мальчиков.

Видео дня

Из видео, которое актер опубликовал в Instagram, видно, что во время визита он встретился с руководством, которое занимается домом, а также лично познакомился с его маленькими обитателями.

В частности, один из детей – мальчик Денис – спел для голливудского гостя рэп. Шрайбер решил присоединиться к импровизированному выступлению, а продюсер, который был вместе с ним, обеспечил аккомпанемент с помощью битбокса.

Другому мальчику, Антону, актер оставил автограф на гипсе. Также дети подготовили для знаменитого гостя подарок – футболку с надписью "Дача".

В частности, на видео видно, что во время визита Шрайбер пообщался с несколькими семьями и записал интервью с детьми. Вместе с ними он также принял участие в творческой мастерской.

"Нам очень хотелось, чтобы после стольких лет поддержки Лиев увидел "Дачу" вживую! Поэтому с радостью показали ему наш дом и познакомили с "дачниками". А дальше на "Даче" было именно так, как в крутом голливудском сериале – дети, творческая мастерская, смех и немного импровизации!" – сказала председатель правления и основательница фонда "Запорука", с которым сотрудничает актер, Наталья Онипко.

Как отмечает руководство учреждения, Лиев Шрайбер поддерживает "Дачу" и их фонд "Запорука" уже несколько лет. В 2022 году его благотворительная организация BlueCheck Ukraine начала сотрудничество. Ее цель – поддерживать украинские местные организации, которые непосредственно работают с людьми и знают их потребности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Лиев Шрайбер побывал в месте прилета в Киеве и упрекнул США.

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