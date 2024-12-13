Лидер O.Torvald рассекретил, сколько зарабатывает во время войны и куда тратит почти все деньги

Женя Галич, фронтмен группы O.Torvald, рассказал о своем заработке и на что тратит деньги. Как отметил певец, основные расходы уходят на семью – жена и дети артиста находятся в столице Польши Варшаве с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Как признался исполнитель в интервью Славе Демину, сейчас он зарабатывает от 3 до 5 тысяч долларов (от 125 до 210 тысяч гривен) в месяц. "Я отправляю пару тысяч долларов на семью", – рассказал Галич. Ранее, отметил он, семья получала выплаты. Кроме того, добавил певец, родным очень повезло с квартирой – жилье в Варшаве стоит около 500 долларов в месяц (около 21 тысячи гривен).

Знаменитость признался, что крайне скучает по жене и детям – 11-летней дочери Еве и 8-летнему Даниилу. Семья хочет вернуться в Украину, однако планирует это делать постепенно, ведь девочка нашла в Польше новых друзей. "У нее с 8 лет до 11-ти лет лучшая компания появилась. Она хочет в Украину, но сейчас для нее там весь мир и еще друг появился. Поэтому мы не можем просто вырвать ее оттуда и мы думаем, что лучше постепенно делать все. Они приедут, потом снова приедут, потом может с кем-нибудь здесь познакомимся", – поделился Галич.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Женя Галич признался, зачем пошел на "свидание" с Кристиной Соловий и почему ему теперь неудобно перед женой. Подробности – в нашем материале.

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