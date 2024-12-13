Женя Галич признался, зачем пошел на 'свидание' с Кристиной Соловий и почему теперь ему неудобно перед женой

Женя Галич, лидер группы O.Torvald, пролил свет на свидание с исполнительницей Кристиной Соловий и рассказал, как на его флирт реагирует жена Валерия, с которой звезда в браке уже 15 лет. По словам певца, у него "пикантный" тип общения с женщинами – артист может заигрывать, шутить, ходить на рандеву. Однако Галич понимает, где предел, и уверяет, что никогда не изменял любимой.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью Славе Демину. "Я флиртую, я делаю комплименты... Мне нравится такой тип общения, когда речь идет о флирте, про обмен такой странной энергией, – поделился фронтмен O.Torvald. – Лера прекрасно это понимает, она меня знала 20 лет назад... Она знает, что это ничего не означает и никакого посыла в этом нет". Как продолжил Галич, пара неоднократно обсуждала эту тему между собой.

Певец добавил, что такое общение имеет определенные рамки. "Конечно, интим с другим человеком – это измена, – отметил знаменитость. – Измена – это тактильное взаимодействие... Где-то флирт – это просто флирт. Где-то флирт – это еще какая-то симпатия". Артист считает, что максимально до чего может дойти флирт – это интимные шутки, однако не до поцелуев и чего-то большего.

Что касается свидания с Кристиной Соловий, Галич называет это дружеской встречей. "Это было дружеское свидание построено на таком взаимном флирте и просто из-за симпатии. Это было еще 100 лет назад, – объяснил он. – Мне, на самом деле, достаточно неудобно от того, что я назвал это свиданием, и мне неудобно именно перед Лерой за то, что это так прозвучало, будто это там свидание".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как лидер O.Torvald Женя Галич откровенно рассказал о неудачном свидании с двумя девушками и удивил интимным признанием. Подробности – читайте здесь.

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