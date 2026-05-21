LELÉKA рассказала о реакции организаторов Евровидения на 'Слава Украине!': о войне говорить запрещено

Украинская исполнительница LELÉKA (Виктория Лелека) завершила свое выступление в гранд-финале Евровидения 2026 громким лозунгом "Слава Украине!", несмотря на запрет произносить любые политические месседжи в рамках песенного конкурса. Как раскрыла артистка, организаторы музыкального соревнования не сделали ей никакого замечания из-за патриотического высказывания, тогда как на обсуждение темы войны установили четкие ограничения.

По словам артистки, они с командой не могли прямо говорить о полномасштабном вторжении России на территорию Украины, однако все же нашли способы донести миру желаемые нарративы. Об этом LELÉKA рассказала в интервью для BBC News Украина.

"Пусть бы кто-то попытался (сделать замечание за "Слава Украине!". – Ред.), я бы сразу хачапури сделала из этого человека. Но, конечно запрет говорить о войне есть на этом конкурсе, к сожалению. Для нас было важно художественно вложить все те месседжи, которые нам важны. Сделать это в таких рамках, в которые нас поставили, и все же говорить о том, что нам важно. Мы были вынуждены говорить об этом только методами искусства и не прямолинейно", – поделилась певица.

Напомним, что LELÉKA представила Украину на 70-м Евровидении с глубокой композицией Ridnym, которая рассказывает о надежде, внутренней силе и личном пути обновления. Важным элементом ее конкурсного номера стало использование бандур: фрагментированной и целостной. Музыкальные инструменты символизировали украинцев, которые из-за войны были разбросаны по всему миру, но несмотря на это остаются частью единого целого.

Кстати, кроме лозунга "Слава Украине!", LELÉKA сделала и другой патриотический жест. После окончания выступлений в полуфинале и решающем этапе Евровидения 2026, артистка подняла три пальца вверх с открытой ладонью, что символизировало украинский трезубец. В 1992 году этот жест продемонстрировал лидер Народного движения Вячеслав Чорновил. О других зашифрованных символах в выступлении LELÉKA читайте в материале OBOZ.UA.

По результатам выступления в гранд-финале Евровидения представительница Украины получила от международного жюри 54 балла, а от зрителей – 167. LELÉKA заняла 9 место.

