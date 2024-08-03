Легенды мирового рока Aerosmith уходят со сцены: группа объявила об окончании карьеры и назвала причину

Американская рок-группа Aerosmith, ставшая одной из самых известных в своей нише, объявила об окончании карьеры. Музыканты вынуждены были отменить прощальный тур, поэтому фанаты так и не дождались концертов рокеров, запланированных в этом году.

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У Х (ранее Twitter) Aerosmith объяснили свое решение и попрощались. Историю группы, продолжавшуюся более 50 лет, вынуждены были закончить из-за травмы солиста Стивена Тайлера.

"Мы всегда хотели взорвать ваш мозг во время выступления. Как вы знаете, голос Стивена – это инструмент, подобного которому нет. Он несколько месяцев неустанно работал над тем, чтобы вернуть свой голос в то состояние, в котором он был до травмы. Мы видели, как он борется с трудностями, несмотря на то, что рядом с ним работает лучшая медицинская команда. К сожалению, стало ясно, что полное восстановление после травмы голоса невозможно. Мы приняли тяжелое, но необходимое решение – уйти с гастрольной сцены", – написали звезды.

Их музыку по-прежнему можно будет слушать на привычных стримингах, однако вживую Aerosmith выступать не смогут. Непонятно также, запишут ли рокеры еще когда-нибудь новые треки.

"Мы без слов благодарны всем, кто был готов отправиться с нами в путь последний раз. Мы благодарны нашей команде экспертов, нашей невероятной команде и тысячам талантливых людей, которые сделали наши исторические поездки возможными. И последнее спасибо вам – лучшим фанатам на планете Земля. Слушайте нашу музыку громко, сейчас и всегда", – закончили музыканты.

Напомним, группа была основана в 70-х годах в Бостоне, где команда талантливых рокеров объединились ради общей цели. В 2001 году они были включены в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли их в список 100 величайших музыкантов всех времен.

Еще в 2016 году звезды сообщили о роспуске группы после прощального тура, но в 2019-м они воссоединились. В мае 2023 года группа анонсировала еще один прощальный тур под названием Peace Out, но концерты сорвались из-за травмы солиста.

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