Шэрон Стоун смутила фанатов фото с огромным синяком под глазом

Американская актриса Шэрон Стоун, известная своей мастерской игрой в культовом фильме "Основной инстинкт", шокировала фанатов новым фото, сделанным во время летнего отпуска. На лице женщины появился большой синяк.

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66-летняя звезда опубликовала снимок с травмой в своем Instagram. Голливудская знаменитость решила не делиться подробностями, как получила повреждение.

Шэрон Стоун уверенно позирует в лифте одной из гостиниц Турции, где она наслаждается летним отдыхом. Актриса нарядилась в белый костюм с цветочным принтом, который дополнила массивными украшениями из ракушек. Однако, несмотря на стильный образ, внимание поклонников привлек большой синяк под левым глазом артистки.

Звезда с юмором отнеслась к своему необычному внешнему виду, оставив под фото краткий комментарий: "Это путешествие было жестоким; но я еще более жестока".

Поклонники американской актрисы были шокированы, увидев повреждение на лице Шэрон Стоун. Однако большинство пользователей сети отметили, что знаменитость до сих пор выглядит потрясающе:

"Вы богиня!"

"Вау! Это напоминание мне сказать, как сильно я тебя люблю".

"Шерон, ты крутая".

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