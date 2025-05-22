Легендарному Юрию Рыбчинскому – 80: какой вид маэстро имел в молодости и как живет сейчас. Фото

Сегодня, 22 мая, легендарный украинский поэт и основатель современной эстрадной песни Юрий Рыбчинский празднует свой 80-й день рождения. За время творческой карьеры он написал множество невероятных композиций, среди которых "Волшебная скрипка", "Проходит день" и "Зелен-клен", а также выпустил четыре полноценных сборника поэзии.

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Интересно, что первые шаги в искусстве драматург сделал еще в довольно юном возрасте. Свое дебютное стихотворение Юрий Рыбчинский написал в восьмом классе, а в десятом уже печатался в известных в то время газетах. Во взрослом же возрасте он сотрудничал со многими знаменитыми коллегами, такими как Владимир Ивасюк, Игорь Поклад и Нина Матвиенко. В честь юбилея маэстро OBOZ.UA расскажет, как он выглядел в молодости и что известно о его жизни.

Юрий Рыбчинский откровенно признавался, что с годами стал гораздо более требовательным к своим произведениям. Поэт осознал: сейчас его фамилия стала полноценным песенным брендом и он считает, что не имеет права опускаться ниже этой планки.

"К счастью, никогда не знал, что такое слава и звездная болезнь. Слава – это масло, которое ты намазываешь на хлеб, где продукт, который ты делаешь, является хлебом. Если у тебя есть талант, ты будешь есть масло с хлебом. Масло или икру отдельно никогда не сможешь есть без хлеба. Поэтому надо тяжело и неутомимо работать. Я же свою работу делал и делаю честно", – говорил маэстро.

После 24 февраля 2022 года легендарный украинец создал немало работ о войне, которых, по его словам, может хватить где-то на половину сборника. Кроме того, артист написал на эту тематику стихи и песни для Натальи Могилевской, которые она использовала в театрализованных программах.

Стоит отметить, что несмотря на непростую ситуацию на Родине, Юрий Рыбчинский не планирует выезжать за границу. Поэт поделился, что на такое решение очень сильно повлияла его жена Александра, которая постоянно говорит: "Мы не должны быть в это время в других условиях, чем тот народ, который дал тебе звание Героя Украины".

В частности Юрий Рыбчинский признался, что сейчас не может назвать себя состоятельным человеком, каким был во времена СССР. Он объяснил: не получает никаких гонораров за собственные треки, которые используют нынешние артисты.

"Работают исполнители, у которых колоссальное количество моих песен, а я ничего не получаю. Это странно. Я был одним из самых состоятельных людей на территории СССР. Я каждые два месяца мог покупать машину. А сейчас? Я обворованный человек, как и все украинские авторы", – высказался деятель культуры.

А вот в честь своего 80-летия Юрий Рыбчинский собирается дать юбилейный концерт. 24 мая во Дворце Украина состоится торжественное мероприятие, где прозвучат известные песни поэта, а участие в нем примут отечественные звезды: Марта Адамчук, Ирина Билык, Евгений Галич, KADNAY, Оля Полякова и многие другие.

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