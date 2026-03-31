Неизлечимо больная Селин Дион объявила о возвращении на сцену: что известно о ее состоянии здоровья

Канадская певица Селин Дион сообщила фанатам радостную новость: она вернется на сцену после многолетнего перерыва. Звезде диагностировали редкое аутоиммунное неврологическое заболевание – синдром жесткого человека (stiff-person syndrome), что повлияло на ее голос и способность ходить, и, соответственно, долгое время не позволяло полноценно исполнять композиции.

Однако теперь самочувствие знаменитости сильно улучшилось, поэтому уже в сентябре и октябре она готова провести 10 музыкальных шоу в одном из крупнейших концертных залов Европы Paris La Défense Arena, что в западном пригороде Парижа. Об этом Селин Дион сообщила в новом ролике в Instagram, который обнародовала по случаю 58-го дня рождения.

"Я хочу, чтобы вы знали, что у меня все прекрасно. Я слежу за своим здоровьем, чувствую себя хорошо. Я снова пою, даже немного танцую. Мне это так нравится. Хочу сказать вам что-то очень важное: в течение последних нескольких лет, каждый день я чувствовала ваши молитвы и поддержку, вашу доброту и любовь. Даже в самые сложные времена вы были рядом", – обратилась к аудитории исполнительница.

Селин Дион отметила, что очень скучала по фанатам и в этом году наконец получила "лучший подарок в своей жизни" – шанс снова выступить на большой сцене. По словам артистки, она действительно готова дать грандиозные концерты и не может дождаться встречи с поклонниками.

Купить билеты на музыкальные шоу можно будет уже с 7 апреля. Ожидается, что спрос на концерты Селин Дион будет чрезвычайно высоким, поэтому для увеличения шанса попасть на мероприятие, желающие могут заблаговременно зарегистрироваться на сайте CelineDion.com с 30 марта по 2 апреля.

Что известно о неизлечимой болезни певицы

В декабре 2022 года знаменитость сообщила, что страдает синдромом жесткого человека, который поражает центральную нервную систему и встречается примерно у одного-двух человек на миллион. Заболевание вызывает спазмы мышц, ограничивает подвижность, а в некоторых случаях даже может привести к инвалидности. Пока не существует способа борьбы с этим недугом.

Именно из-за сложной болезни исполнительница была вынуждена отменить мировой тур Courage World Tour. Как признавалась Селин Дион, сначала она думала, что сможет исполнять свои композиции в более низком диапазоне, однако ее состояние ухудшалось, "вызывая трудности при ходьбе и не позволяя использовать голосовые связки, чтобы петь так, как я обычно".

Звезда твердо решила, что не поддастся болезни. Пять дней в неделю она проходила физическую и вокальную терапию, что дало положительный результат. В 2024 году Селин Дион выступила на церемонии открытия Летних Олимпийских игр с песней Hymne à l'Amour.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Адель расплакалась из-за Селин Дион на своем концерте.

