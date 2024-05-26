Легенда украинского кино Ольга Сумская назвала лучших молодых актеров Украины: кто они

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, кто из молодых коллег приятно ее поражает. Интересно, что среди этих имен есть звезды, которые долго работали вместе, а впоследствии ярко засияли по отдельности.

Артистка отметила, что ей очень импонирует игра всего каста сериала "Спіймати Кайдаша". Со многими из этих актеров Сумская уже успела поработать, а творчеством других пока восхищается только на экране. Об этом она рассказала в подкасте "Контент и Люди".

Актриса считает, что "секс-символ" украинского кино Тарас Цымбалюк очень хорошо справился с ролью в сериале и не хуже воплощает образы на сцене театра. Кстати, раньше он снимался в России. По словам артиста, причина была только в деньгах.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая также поразила Ольгу Сумскую. Она заявила, что плеяда актеров, которые сейчас играют на сцене театра и снимаются в кино – это счастье для индустрии.

С теплом артистка вспомнила также Веру Кобзарь, которая снималась в "Скаженому весіллі", и Александра Пискунова, прекрасно сыгравшего в "Уроках толерантности".

В восторге Сумска от игры комедийной актрисы, звезды "Квартала 95" Ирины Сопонару, также играющей роли в театре. "Она отличная актриса. Она работает в своем жанре", – сказала народная артистка Украины.

Кроме этого, она заявила, что Антонина Хижняк "гениально" выполнила свою работу во время создания сериала "Спіймати Кайдаша".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская показала видео из Николаевской области, где увидела намек на мир в Украине.

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